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Elazığ'daki cinayette 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ'da, dondurmacıda çalışan Emrah Doğandemir’i (32) öldürüp kaçan şüpheli T.Ş. ile ona yardım eden N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elazığ'daki cinayette 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 4 Ağustos'ta merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Şüpheli T.Ş, aralarında husumet bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gitti. Şüpheli, silahıyla Doğandemir'e ateş edip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin  ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğandemir, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğandemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli T.Ş. ve olay yerinden kaçmasına yardım eden N.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında T.Ş. Diyarbakır'da, N.D ise Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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