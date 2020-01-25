Elazığ'daki deprem 10 ilde hissedildi

6.8 şiddetindeki deprem çevre illerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta da hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREMİ HİSSEDEN İL VE ÜLKELER

Deprem Elazığ'ın dışında; Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa, Malatya, Ordu, Giresun, Trabzon, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Bunun yanı sıra, Irak, Suriye ve İsrail'de de depremin etkisi hissedildi.