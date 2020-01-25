Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Elazığ ve Malatya'da depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı.

Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği illerden biri de Malatya'da oldu.

Artıçlar nedeniyle bölgedeki vatandaşlar sokaklara döküldü.

BAKANLAR SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Deprem haberini aldıktan sonra ilk uçakla Elazığ'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası son bilgileri paylaştı.

Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı: "Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı. Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var. İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek. İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."

"184'TEN BİLGİ ALINABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

MOBİL BAZ İSTASYONLARI SEVK EDİLDİ

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1015 YARALI VAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1015 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 184 olduğu belirtildi.

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.

1097 ARAMA-KURTARMA EKİBİ ÇALIŞIYOR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

Depremin hissedildiği alan

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 167 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 686 yatak, 1518 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 400 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."



