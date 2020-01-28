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Elazığ'daki deprem toprağı çatlattı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin doğadaki yansımaları ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan bilim insanları toprakta oluşan çatlakları görüntüledi.
Elazığ'daki deprem toprağı çatlattı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti ve 1607 kişi de yaralandı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan sarsıntıda ise Elazığ ve Malatya'da 87 binanın yıkıldığı ve 1287 binanın ise ağır hasar aldığı kaydedildi.

Sarsıntının ardından da jeoloji ve jeofizik alanında uzman olan bilim insanları da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

İTÜ EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre,  Malatya'nın Doğanyol ilçesi hem de Elazığ'ın Çevrimtaş köyünde incelemeler yapan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir ekibin görüntülediği fotoğraflar ortaya çıktı.

Karelerde ise 6,8 şiddetindeki depremin doğada yarattığı tahribatın boyutu ortaya çıktı. Görüntülerde depremin hem kırsal alanlarda heyelana neden olduğu hem de bazı köy yolları da dahil çok sayıda alanda çatlaklar oluşturduğu dikkat çekti.

Ekipte yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden Prof.Dr.Serdar Akyüz, henüz incelemelerin devam ettiğini kaydederek "Depremde oluşan emin hareketlerini gözlemliyoruz. Henüz çalışmalarımız sürüyor. Bu fotoğraflarda sarsıntının blok düşmeleri de dahil çeşitli etkilerde bulunduğunu açıkça görebiliyoruz" dedi.

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