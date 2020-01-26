Elazığ'daki depremin üzerinden 41 saat geçti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 41 saat geçti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e, enkaz altından kurtarılanların sayısının 45'e yükseldiği depremde, Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü diğer bölgelere yönlendirilmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösterdiklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır." dedi.

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat, çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya'ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma, her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun, diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun, diye de dua ediyorum."

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruya Erdoğan, "Her şeyden önce bu birlik, berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken; bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile, ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz', bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil." yanıtını verdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'ni ziyaretinde Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlar bölgede

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Soylu, bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettiklerini, Malatya ve Elazığ'da 6 bin 455 çadırın kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yardım kampanyalarına da değinen Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var, AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." dedi.

Bakan Soylu, evi sağlam olmayanlara kira yardımı vereceklerini belirtirken, "Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı, yarın sabah itibarıyla kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, ilk günden bu yana büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettiklerini belirtti. Kurum, "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz." dedi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var. Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelerde tedavileri devam eden yaralı sayısının 104'e kadar düştüğünü bildirdi.

CİMER'e binlerce destek ve dayanışma mesajı gönderildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) çok sayıda destek ve dayanışma mesajı geldiğini bildirdi.

Depremzedelere psikososyal destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği bilgiye göre, depremin ardından 6 ilden gelen uzmanlarla oluşturulan "psikososyal destek ekipleri" depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Türk Kızılay da depremden psikolojik olarak etkilenen depremzedelerin içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti başlattığını bildirdi.

AFAD'dan 4 milyon lira acil yardım ödeneği

AFAD'ın, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun Fatih'te bir otelde düzenlediği İstanbul Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle genel başkan yardımcılarını bölgeye gönderdiğini ifade etti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Mersin ve Adana'nın büyükşehir belediye başkanlarının da bölgeye gittiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman kendi aramızda kavgalar ederiz, zaman zaman tartışırız ama böyle bir felaketle karşılaştığımızda toplumun her kesimi beraber, birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde dün sabah saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Üniversiteden Elazığ depreminin ön inceleme raporu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpașa Rektörlüğü tarafından hazırlanan Elazığ depremi ön inceleme raporu yayımlandı.

Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur." bilgisine yer verildi.

Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle 814 hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmesinin kararlaştırmasının ardından 500 hükümlü ve tutuklu, Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ulaştırıldı.

Jandarma ekiplerince geniş güvelik tedbirleri altında Adıyaman'dan Türkoğlu ilçesine getirilen hükümlü ve tutuklular, zırhlı araçlar eşliğinde otobüslerle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildi.

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler geceyi camilerde geçiriyor

Deprem sonrası konutları güvenli olmadığı için dışarıda kalan veya artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen bazı aileler camilerde kalıyor.

Üniversite Mahallesi Veyselkarani Camisi'ne yerleşen onlarca aile bekleyişlerini sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadesini kullandı.

Yardım faaliyetleri

Elazığ depreminin ardından belediyeler, dernek ve kuruluşlar yardım kampanyalarını sürdürdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde dışarıda kalan vatandaşlar için, dün Süper Lig'in 19. haftasında iç sahada oynanan Medipol Başakşehir maçında atkılarını ve berelerini sahaya attı. Maçın son dakikalarında taraftarlar, atkı ve berelerini sahaya atarak, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" tezahüratı yaptı.

Toplanan atkı ve bereler, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilecek.

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman da Chicago Bulls ile yapacakları maçta her 3 sayılık basket için Elazığ'daki deprem mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Cedi Osman'a aralarında milli futbolcu Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim destek verdi.

Depremzedelere Afrin'den yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Suriyelilerin, deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Afrinli kadınların kısa sürede kısıtlı imkanlarla topladığı yardımları teslim aldıklarını ifade eden Güven, kendilerinin de bu yardımları AFAD'a ilettiklerini kaydetti.

Bazı spor ve kültür sanat etkinliklerinin gelirleri de depremzedelere bağışlandı.

Bazı camilerde depremde hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.