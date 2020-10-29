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Elazığ'daki yangında 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi ağır yaralandı

ELAZIĞ'da, bir evde çıkan yangında 8 aylık Hiranur Kaplan yaşamını yitirdi, 4 yaşındaki ağabeyi Kağan Duha Kaplan ise ağır yaralandı.
Elazığ'daki yangında 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi ağır yaralandı

Çaydaçıra Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında oturan Kaplan ailesinin evinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Kağan Duha'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 8 aylık kardeşi Hiranur'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Kağan Duha, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kağan Duha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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