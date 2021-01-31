Elazığ'dan 98 milyon liralık alabalık ihracatı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fırat Nehri üzerinde kurulu bulunan 161 tesiste üretilen alabalıklar, Rusya, Almanya ve Japonya dahil dünyanın dört bir tarafına ihraç edilirken, 98 milyon liralık döviz girdisi sağlandı.

3 tarafı sularla çevrili olan Elazığ, 68 bin hektarlık su yüzeyi alanına sahip. Değerlendirilen bu potansiyelle Keban ilçesindeki Fırat Nehri üzerine 35 bin ton kapasiteli 161 tesis kurularak alabalık üretiminin yapılması sağlandı. Geçen yıl 21 bin 500 ton üretimle Elazığ, iç sularda en fazla alabalık üreten il olurken, kuluçkahanelerdeki yumurtalardan yavruya dönüşüp üretilen alabalıklar Rusya, Almanya ve Japonya başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafına ihraç edilerek 98 milyon liralık döviz getirisi sağlanıyor.

'TÜRKİYE'DE İÇ SULARDA EN FAZLA ALABALIK ÜRETEN İL DURUMUNDAYIZ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın Türkiye'de iç sularda en fazla alabalık üreten bir olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Su kaynağını en iyi şekilde değerlendirmek üzere teşkilatlarımız olarak yatırımcılarımızla birlikte alabalık üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanda 35 bin ton kapasiteli 161 adet kurulu tesisimiz var. Geçen sene 21 bin 500 ton üretim gerçekleştirerek Türkiye'de iç sularda en fazla alabalık üreten il durumundayız. Dolayısıyla bu sağlıklı besinin insanlarımızın sofrasına ulaştırılması, üretim miktarını ve kaliteyi artırma noktasında her türlü çalışmayı ortaya koyuyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük yumurta üretim tesisinde sağlıklı damızlıklarımızdan yumurta üretimi gerçekleştirdik ve ilimizdeki kuluçkahanelerde bu yumurtaları sağlıklı yavruya dönüştürüp insanların sofrasına ulaştırmak üzere üretim alanına aktaracağız. Hem çocukların hem de gençlerin sağlığı üzerinde ciddi etkisi olan balığı insanlarımız lütfen tüketsin. Elazığ'da üretmiş olduğumuz balıkları sadece Türkiye değil Rusya, Almanya ve Japonya başta olmak üzere özellikle son 2 yıldır alabalıktan ürettiğimiz Somonlarla birlikte dünyadaki insanların sofrasına da ulaştırıyoruz. Afiyetle yesinler gözleri arkada kalmasın."

'ALABALIĞIN YÜZDE 80'İ YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR'

Alabalık üreticilerinden Tuncay Kaya, balıkçılığa 1995 yılında ağır şartlarla kurdukları tesisi Elazığ'a kazandırdıklarını aktararak, "Bölgemizin yavru ve tedarik ihtiyacıyla kendi tesisimizin ihtiyacını karşılamaktayız. Elazığ'da alabalık üretimi olarak en büyük kapasiteye ulaşmış durumdayız. 2 bin insana istihdam sağlıyoruz. Alabalığın yüzde 80'i yurtdışına gönderiliyor. Kapasitemiz 150 milyon ama piyasa şartlarından dolayı 20-25 milyon civarında üretim yapıyoruz. Kapasitemizi katlama şansımız var ama ihtiyaca göre üretim yapıyoruz" diye konuştu.