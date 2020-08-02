  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 38 °C
  • Konya 23 °C
»

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini ve Et ve Süt Kurumunun (ESK) elde kalan hayvanları alacağını bildirdi.
Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş ve 3,6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirten Pakdemirli, "Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, ESK eliyle biz alacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, alım fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak."

"Toklular kilogramı 17 liradan alınacak"
Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler canlı olarak kilogramı ise 13 lira üzerinden satın alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirterek "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu02 Ağustos 2020 Pazar 13:54
  • Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı02 Ağustos 2020 Pazar 13:50
  • Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor02 Ağustos 2020 Pazar 13:37
  • Siirt Üniversitesi: Rektörümüz sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır02 Ağustos 2020 Pazar 13:30
  • Milli sporcu Birgül Erken, dünya rekoru deneyecek02 Ağustos 2020 Pazar 12:41
  • Acıgöl’ün suları 6- 7 metre çekildi02 Ağustos 2020 Pazar 12:41
  • MSB: Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi02 Ağustos 2020 Pazar 12:40
  • Tarihi Çeşniğir Köprüsü ve Kanyonu'nda bayram yoğunluğu02 Ağustos 2020 Pazar 12:38
  • YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe02 Ağustos 2020 Pazar 12:13
  • Başakşehir'de 04.00'da kurban kesim tartışması; 'Kasaplar kaçtı' iddiası02 Ağustos 2020 Pazar 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti