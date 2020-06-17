Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Karatatar, "Bu haftadan sonra Eldivan kirazı pazarlarda satılmaya başlar, daha önce satılan kirazlar Eldivan kirazı değildir." dedi.

Çankırı'nın lezzetiyle öne çıkan Eldivan kirazı, tezgaha çıkmak için gün sayıyor.

"Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan, farklı lezzetiyle tercih edilen Eldivan kirazı, bu sene verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Geçen seneye göre daha yüksek verim alan kiraz üreticileri, sanayi tipi kirazları toplamaya başlarken sofralık kirazlar gelecek haftadan itibaren hasat edilecek.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın toplanması ve işçiliğinin zor olduğunu belirterek, "Eldivan'da yıllardır kiraz üretimi yapılır. Eldivan'da bu sene yaklaşık 300-350 ton kiraz çıkar. Bunun 170 tonu sanayi kirazı, diğerleri sofralık kirazdır." dedi.

Eldivan kirazı yurt dışında pastaları süslüyor

Sanayi kirazının şeklinin küçük olması, dayanıklı olmaması nedeniyle sanayide kullanıldığını ifade eden Karatatar, bunların çekirdeklerinden ve saplarından ayrılarak ihraç edildiğini, pastalarda ve çikolatalarda kullanıldığını dile getirdi.

"Pazarlarda satılan her kiraz, Eldivan kirazı değildir"

Eldivan kirazının kendine has bir aroması olduğunu belirten Karatatar, şunları söyledi:

"Havanın, ormanın güzelliği, suyun temizliği bundan dolayı kiraz lezzetli olmaktadır. Başka yerin kirazını hemen bilebiliriz. Daha Eldivan kirazı olmadan farklı illerden kiraz getirerek Eldivan kirazı diye satılır. Bizim bu haftadan sonra Eldivan kirazı pazarlarda satılmaya başlar, daha önce satılan kirazlar Eldivan kirazı değildir. Özellikle 'Ziraat 0900' denilen kirazlar yeni olgunlaşmaya başladı. Bu sene hava şartları daha iyi gitti nisan ayındaki soğuklar fazla etki yapmadı. Don vurması az olduğu için kirazlarımız dalında çok. İnşallah üreticilerimizin cebine para girer ve severek üretim yaparlar."

Kirazın fiyatının pazarlarda yüksek olduğunu ifade eden Karatatar, "Bizden 3-4 liraya alındıysa 10 liraya satıyorlar." dedi.