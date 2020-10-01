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Elektriğe zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Elektriğe zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde  5.75  zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

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