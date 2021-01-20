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Elektrik akımına kapılıp öldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Bayram Cin (51), enerji nakil hattının geçtiği güzergahta bulunan ağaç dallarını kesmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Elektrik akımına kapılıp öldü

Olay saat 18.00 sıralarında, Korkuteli’nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Cin, komşusunun evinin önünden geçen enerji nakil hattı tellerinin selvi ağacının dallarına dokunarak şase yapmasını önlemek için vinçle dalları kesmeye çıktı. Kestiği dallardan biri enerji nakil hattı tellerine takılı kalınca, Cin dalı düşürmek için hamle yapınca o sırada akıma kapıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Bayram Cin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki kız çocuğu babası Cin'in cenazesi ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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