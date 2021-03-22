Elektrik Çiçeği (buzz buttons) nedir?

Özellikleri herkesi şaşkına çeviren yenilebilir Elektrik Çiçeği tadı nasıl? Fayladalı mı? Türkiye'de üretiliyor mu?

Sarı renkte, kadifemsi yapısıyla Papatya’yı andıran Elektrik Çiçeği (buzz buttons) özellikleriyle herkesi şaşkına çeviriyor. 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin yemek, salata ve tatlılarında da bulunan Elektrik Çiçeği’nin faydaları neler? Tadı nasıl? Türkiye’de üretiliyor mu? Sizler için araştırdık.

Yabancı ülkelerde (buzz buttons) olarak adlandırılan çiçeğe Türkiye’de halk arasından Elektrik Çiçeği olarak isimlendirildi. Bu çiçeğe boş yere Elektrik Çiçeği denilmiyor çünkü bu çiçekten küçük bir parça yenildiğinde dilde ve dudaklarda elektrik çarpıyormuş gibi bir karıncalanma hissediliyor. Elektrik Çiçeği’ni üreten kişiler tattıklarında, yenildiğinde ağzınızı yıkayan bir özelliğe sahip olduğunu ve sonrasında yediğiniz şeylerin tatları, aromasını daha yoğun olarak yaşayacağımızı söylüyor.

Elektrik Çiçeği Türkiye’de üretiliyor mu?

Elektrik Çiçeği yıllık bir bitki olup ekim zamanı ise İlkbahar ve Yaz mevsimleridir. Elektrik Çiçeği, kozmetik, medical ve yemeklerde kullanılabiliyor.

Türkiye’de üretimi ise bilinen sade Antalya’da seralarda yetiştiriliyor.