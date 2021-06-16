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Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Ali Süngü (43) hayatını kaybetti.
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Süngü yönetimindeki 45 KA 2922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ali Süngü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Süngü önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli'de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Ali Süngü hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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