Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektirik direğine çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralanırken, sürücü Osman Y.'nin (55) 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 20.00'de Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçesinde meydana geldi. Osman Y.'nin kontrolünü kaybettiği 16 F 4767 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, Osman Y. ile otomobildeki Engin Memişoğlu, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden açıldı. Hastanede alkol testi yapılan Osman Y.'nin 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.