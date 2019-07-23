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Elektrik faturaları sadeleşecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik faturalarının sadeleştirilerek, tüketicilere özgü bilgileri esas alan basit, anlaşılabilir, kolay fatura uygulamasına geçildiği bildirildi.
Elektrik faturaları sadeleşecek

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, elektrik tüketicilerinin, tüketim miktarlarını ve uygulanan birim bedellerini karışıklığa sebep olmadan görebilmeleri için elektrik faturalarına yönelik düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Yeni uygulamayla fatura tutarlarının daha kolay hesaplanabileceği aktarılan açıklamada, tüketicilerin ortalama elektrik enerjisi kullanım miktarlarını bilecekleri ve buna göre tüketim eğilimlerinin aylara ve tarife saat dilimlerine göre nasıl değiştiğini görebilecekleri ifade edildi.

Söz konusu hesaplamayla, elektrik tüketiminin daha verimli hale geleceği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faturalarda yer alacak temel bilgilerden bazıları tüketicinin bağlı olduğu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarı, enerji tüketim birim bedeli, fon, pay ve vergiler, toplam fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme yeri-şekli ve fatura ortalama tüketim miktarı ve benzerleri olacak. Bu düzenlemeyle ulusal tarifeden elektrik satın alan tüketicilere uygulanmak üzere ülke genelinde sade, anlaşılabilir ve gereksiz içerikten arındırılmış fatura düzenlemesi sağlanıyor.

Fatura içeriği tüketici gruplarına göre dinamik hale getirildi. Fatura görselinde milyonlarca mesken tüketicisini ilgilendirmeyebilen demant, endüktif, kapasitif, trafo kaybı gibi başlıklar çıkarıldı. Yeni uygulama ile birlikte; fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme merkezi ve fatura ortalama tüketim miktarı tüketicinin kolayca görebileceği şekilde verilecek. Faturada, fatura tutarına esas tüketim miktarları ile uygulanan fiyat ise ayrıca gösterilecek."

'DAĞITIM BEDELİNE YER VERİLMEYECEK'

Açıklamada yeni uygulamayla faturalarda dağıtım bedeline yer verilmemesine ilişkin olarak ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Faturalarda yer alan ve ne yazık ki kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olan dağıtım bedeli, sadece elektrik faturasının dağıtılmasını, enerjinin evlerimize ulaştırılmasını ya da sayaçların okunmasını kapsayan bir bedel değildi. Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin 'dağıtım bedeli' adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine ve hatta yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesinden elektrik direklerinin tamirine kadar pek çok maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi.

Bu arada yıllık 1600 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen vatandaşlarımız serbest tüketici niteliğine haizdir ve tedarikçisini seçebilmektedir. Dileyen bütün serbest tüketiciler tedarikçi şirketten talep etmeleri halinde faturalarında bütün maliyet kalemlerini görmeye devam edebilir. Fatura içeriği tasarımı herhangi bir fiyat değişimine sebep olmayacağı gibi vergi, fon ve paylar dahil olmak üzere fiyata etki eden herhangi bir katsayı veya matrah değişimi de söz konusu değildir. Bütün tüketicilerin şüphe duydukları faturaları varsa kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülünden kontrol etmelerini de bir kez daha önemle hatırlatıyoruz."

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