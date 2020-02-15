Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün elektrik faturasını ödeyecek parasının bile olmadığını söyledi.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'a cevap verdi.

Kulübün mali zorluklarla boğuştuğunu söyleyen Çebi, "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok" dedi.

İşte Çebi'nin sözleri:

"DURACAĞIN YERİ BİL FİKRET"

Kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman'a tepki gösteren Çebi, "Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmalara başladı. Her şeyi ortaya çıkaracağız! Ben ve yöneticilerim Abdullah Avcı'yı ne zaman eleştirdik. Ama ben, Fikret Orman yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü biliyorum. Ben Futbol A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil" ifadelerini kullandı.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

Başkan, "Çok üzgünüm. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Fikret Orman diyor ki; Ali Koç para vermiş, sen de ver. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç başkanken sen de başkan değil miydin? Sen neden vermedin? Ayıp artık. Başını eğ, ettik bir halt de" şeklinde konuştu.

"BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ"

2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olan kulüp borcuna ilişkin de konuşan Çebi, "Elektrik faturasını ödemek için bile para yok! Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol kaldı; bağış kampanyası. Herkesten destek bekliyoruz. Bizim için 1 lira da değerli, 10 bin lira da. Size söz veriyorum, başarılı olacağız!" dedi.