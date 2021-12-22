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Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife

Konutlarda kullanılan elektrik faturalarına getirilen kademeli tarife uygulamasına benzer bir yapının doğalgaz için de kurulacağı belirtildi.
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ'ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların eksi 20'ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi.

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Yaylacı “Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak” dedi.

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