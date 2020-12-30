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Elektrik kesintileri Çankayalıları bezdirdi

Çankaya İleri Mahallesi’nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri mahalle sakinlerini bezdirdi. Salgında ve kış aylarında sıkça yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, Başkent Elektrik’e çağrıda bulunuyor. 
Elektrik kesintileri Çankayalıları bezdirdi

Çankaya İleri Mahallesi’nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri mahalle sakinlerini bezdirdi. Başkent Elektrik tarafından İleri Mahallesi’nde devam eden altyapı, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı çok sık aralıklarla yaşanan elektrik kesintisi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

e6a0ead5-46a0-4425-9ba1-099281e8edf5.jpgKoronavirüs sürecinde ve kış aylarında sıkça yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını belirtiyor. Başkent Elektrik yetkililerine seslenen İleri Mahallesi sakinleri, sıkça yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı elektrik ve elektronik cihazlarının zarar gördüğünü ifade ederek altyapı sorunlarının bir an önce giderilmesini istiyor. 

MAHALLELİDEN ELEKTRİK FİRMASINA ÇAĞRI
Sık ve uzunca yaşandığını belirttikleri elektrik kesintileriyle ilgili gazetemize bilgi veren mahalle sakinleri, şunları söyledi: “İlkbahar aylarından beri elektrik hatlarını toprak altına almak için Çankaya’da İleri Mahallesi sakinleri temel yaşam haklarından mağrur ve mağdur ediliyor. Sürekli yaşanan elektrik kesintisinden bunalmış durumdayız. Salgın nedeniyle evde çalışanlarımız var; ancak elektrik kesintilerinden dolayı evde çalışmakta oldukça zorlanıyoruz. Bu durumda elektrik olan noktalara giderek çalışmak zorunda kalıyoruz. Hemen hemen her hafta kesinti yaşanıyor ve uzunca saat sonra elektrik geliyor. Mahallede yaşanan kesintilerden dolayı kimisinin kombisi bozuldu, kimisinin başka elektronik cihazı. Kış ayında elektrik kesilince kombilerde çalışmıyor ve çocuklarımız evde üşüyor. Elektrik sabahtan bir gidiyor akşam saatlerine kadar gelmiyor. En son elektrik kesintisi ise önceki gün yaşandı. Artık alıştık biz, işi gücü bıraktık kendimizi onlara göre ayarlıyoruz. Çekilen çilenin bir an önce sonlanmasını istiyoruz.”

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MERT YILMAZ/İLKSAYFA-

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