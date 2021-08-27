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Elektrik kesintileri önlenecek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kızılcahamam’a yapılacak olan Enerji Nakil İstasyonu Projesi duyurdu.
Elektrik kesintileri önlenecek

Başkan Acar, “İlçemizde yaşanan en önemli sıkıntıların başında, elektrik kesintilerinden doğan mağduriyetler olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Kaymakamımız Sn. Can Aksoy ile birlikte yaptığımız girişimler neticesinde ilçemize çok önemli bir projeyi daha kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

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Yüksek Trafo Merkezimizin ihalesi 10 Eylül’de yapılacağını açıklayan Başkan Acar, “Proje tamamlandığında ilçemize KahramanKazan ve Gerede hatlarından gelen enerjiden kaynaklı kesintiler son bulacak.
Projemizin ilçemize kazandırılmasında başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız  Fatih Dönmez ve Bakanlık yetkililerine, değerli meclis üyesi arkadaşlarımıza ve cumhur ittifakı ilçe başkanlarımıza, ilçe Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum diyerek  Trafo merkezimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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