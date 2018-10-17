Elektrik Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 05 Eylül 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.09.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05 .09.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 03 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 05 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

05 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZIK - Sokak: KIZIK KÜME

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR 15:00 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2026

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KÜÇÜK

Beypazarı planlı elektrik kesinti

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN - Sokak: TACETTİN 10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHİR - Sokak: TAHİR

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR 15:00 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1142

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALTEPE - Sokak: ŞEHİT GÖNENÇ

Etimesgut planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1562

Evren planlı elektrik kesinti

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606 10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT

Kalecik planlı elektrik kesinti

09:45 - 17:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: AFŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN - Sokak: KARKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN - Sokak: DÜMBELEK İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UYURCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UYURCA - Sokak: UYURCA

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2029

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2034

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2037

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2042

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2046 15:00 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: DEVREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENLİK - Sokak: DÜZ

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 5_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MESCİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MESCİT_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: GÜLER_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ZAFER_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (İSTİKLAL)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: BAHÇELİ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET_8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: LALE_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: AYDIN_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ŞEHİT KUDDUSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HİRFANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMETÇİK_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HUZUR_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: KARDELEN_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIBEKTAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIBEKTAŞLI - Sokak: HACIBEKTAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU

Belde/Köy: AKİN - Mahalle:

Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:

Belde/Köy: KACARLI - Mahalle:

Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:

Sincan planlı elektrik kesinti

15:00 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA.