Elektrik Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.09.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 03 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 05 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
05 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZIK - Sokak: KIZIK KÜME
Altındağ planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR
|15:00 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2026
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KÜÇÜK
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN - Sokak: TACETTİN
|10:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHİR - Sokak: TAHİR
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR
|15:00 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1142
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALTEPE - Sokak: ŞEHİT GÖNENÇ
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1562
Evren planlı elektrik kesinti
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT
Kalecik planlı elektrik kesinti
|09:45 - 17:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN - Sokak: KARKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN - Sokak: DÜMBELEK İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UYURCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UYURCA - Sokak: UYURCA
Keçiören planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2029
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2034
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2037
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2042
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2046
|15:00 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: DEVREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENLİK - Sokak: DÜZ
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 5_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MESCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MESCİT_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: GÜLER_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ZAFER_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (İSTİKLAL)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: BAHÇELİ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET_8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: LALE_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: AYDIN_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ŞEHİT KUDDUSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HİRFANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMETÇİK_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HUZUR_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: KARDELEN_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIBEKTAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIBEKTAŞLI - Sokak: HACIBEKTAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: KACARLI - Mahalle:
Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:
Sincan planlı elektrik kesinti
|15:00 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA.
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