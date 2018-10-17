  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Elektrik Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 05 Eylül 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.09.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.09.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 03 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 05 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

05 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZIK - Sokak: KIZIK KÜME

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR
15:00 - 19:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2026
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KÜÇÜK

Beypazarı planlı elektrik kesinti

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN - Sokak: TACETTİN
10:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHİR - Sokak: TAHİR

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR
15:00 - 19:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1142
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALTEPE - Sokak: ŞEHİT GÖNENÇ

Etimesgut planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1562

Evren planlı elektrik kesinti

10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 

09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606
10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT

Kalecik planlı elektrik kesinti

09:45 - 17:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN - Sokak: KARKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARKIN - Sokak: DÜMBELEK İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UYURCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UYURCA - Sokak: UYURCA

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2029
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2034
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2037
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2042
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 2046
15:00 - 19:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: DEVREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENLİK - Sokak: DÜZ

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 

10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 5_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MESCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MESCİT_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: GÜLER_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ZAFER_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (İSTİKLAL)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: BAHÇELİ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET_8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: LALE_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: AYDIN_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ŞEHİT KUDDUSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HİRFANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMETÇİK_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HUZUR_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: KARDELEN_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIBEKTAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIBEKTAŞLI - Sokak: HACIBEKTAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: KACARLI - Mahalle:
Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:

Sincan planlı elektrik kesinti

15:00 - 19:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA.

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 05 Eylül 2021Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Gazeteilksayfa.comank-baraj-2021-001.jpgİLGİLİ HABERLER

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖTV'DE bayi uyanıklığı04 Eylül 2021 Cumartesi 04:30
  • Fuar ziyaretçilerini bekliyor04 Eylül 2021 Cumartesi 02:30
  • En ucuz 10 araç fiyatı nedir? Araçların özellikleri nelerdir?03 Eylül 2021 Cuma 14:15
  • Göçmen kararı isabetli03 Eylül 2021 Cuma 03:30
  • Üst geçit bakım istiyor03 Eylül 2021 Cuma 03:00
  • AYBÜ'lü öğrencilerden elektrikli otomobil02 Eylül 2021 Perşembe 02:45
  • Oturma eylemi başlattılar02 Eylül 2021 Perşembe 02:15
  • Yıldız gençlik'ten afetzedelere yardım02 Eylül 2021 Perşembe 02:00
  • Eski misyonuna geri dönmeli01 Eylül 2021 Çarşamba 02:00
  • Kota çözüm olmadı01 Eylül 2021 Çarşamba 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti