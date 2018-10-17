Elektrik Kesintisi 08 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 08 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 08.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05 .08.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 08 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 06 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

08 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: EVREN BÜĞDÜZ

Beypazarı planlı elektrik kesinti

00:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADAÖREN - Sokak: ADAÖREN

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 618

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 652

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ



