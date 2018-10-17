Elektrik Kesintisi 1 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.02.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 1 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
1 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞLARYOLU
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: CUMHURİYET
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜBEYDE HANIM - Sokak: SEDEF
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: CUMHURİYET
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|11:45 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: B KÜMESİ ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: A KÜMESİ ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: C KÜMESİ ILICA
Bala Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ
Beypazarı Planlı elektrik kesintisi
|10:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN (MÜCAVİR)
Çubuk Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:
|09:15 - 16:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERLER - Sokak: DUMLUPINAR
Evren Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
Güdül Planlı elektrik kesintisi
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1.KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2.KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: KAYI - Mahalle:
|11:45 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: AKŞEMSEDDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ULUPINAR_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: HACIHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: HİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: SÜLEYMAN HİLMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ÇAĞABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: KARAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: BELEDİYE MEYDANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:
Haymana Planlı elektrik kesintisi
|16:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEDRESE - Sokak: CUMHURİYET
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEBAŞI - Sokak: SANATORYUM
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: LEYLAK
Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHTALAR - Sokak: TAHTALAR
Mamak Planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1860
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1864/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1870/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1874
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1859
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1870
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1864/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1863
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS
|16:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT
|11:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
Nallıhan Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 126
Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: ACIKUYU - Mahalle:
Belde/Köy: ACIÖZ - Mahalle:
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKASYA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BEYAZIT.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜVEN..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİÇEK.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MOHAÇ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 2...
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KESKİN..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ASMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ÇİĞDEM..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: GONCA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: GÜL..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KRAL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: LEMAN.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: KESKİN..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAVİ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MELİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MESİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MODA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MUCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1651
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMNİYET - Sokak: HİPODROM
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 25 MART - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET BULVARI
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMNİYET - Sokak: HİPODROM
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KENTKOOP - Sokak: 1844 ÖZYUVAM SİTESİ
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