Elektrik Kesintisi 1 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 1 Şubat Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 01.02.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.02.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 1 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

1 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞLARYOLU

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: CUMHURİYET 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜBEYDE HANIM - Sokak: SEDEF 10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: CUMHURİYET

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

11:45 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: B KÜMESİ ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: A KÜMESİ ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: C KÜMESİ ILICA

Bala Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR 10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN (MÜCAVİR)

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle: 09:15 - 16:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERLER - Sokak: DUMLUPINAR

Evren Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

Güdül Planlı elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1.KAVAKÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2.KAVAKÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI

Belde/Köy: KAYI - Mahalle: 11:45 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: AKŞEMSEDDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ULUPINAR_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: HACIHASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: HİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: SÜLEYMAN HİLMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ÇAĞABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: KARAAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: BELEDİYE MEYDANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ

Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:

Haymana Planlı elektrik kesintisi

16:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEDRESE - Sokak: CUMHURİYET

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: ŞENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: SANATORYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SANATORYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEBAŞI - Sokak: SANATORYUM 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: LEYLAK

Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHTALAR - Sokak: TAHTALAR

Mamak Planlı elektrik kesintisi

14:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1860

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1864/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1870/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1874

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1859

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1870

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1864/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1863 09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS 16:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT 11:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 126

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU

Belde/Köy: ACIKUYU - Mahalle:

Belde/Köy: ACIÖZ - Mahalle:

Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:

Belde/Köy: AKİN - Mahalle:

Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:

Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:

Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:

Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:

Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:

Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKASYA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BEYAZIT.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜVEN..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİÇEK.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MOHAÇ.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 2...

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KESKİN..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ASMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ÇİĞDEM..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: GONCA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: GÜL..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KRAL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: LEMAN.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: KESKİN..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAVİ.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MELİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MESİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MODA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MUCİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1651

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMNİYET - Sokak: HİPODROM 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 25 MART - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMNİYET - Sokak: HİPODROM 10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KENTKOOP - Sokak: 1844 ÖZYUVAM SİTESİ

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