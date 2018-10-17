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Elektrik Kesintisi 1 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 1 Şubat Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 01.02.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 1 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.02.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 1 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

1 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞLARYOLU

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: CUMHURİYET
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜBEYDE HANIM - Sokak: SEDEF
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: CUMHURİYET

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

11:45 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: B KÜMESİ ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: A KÜMESİ ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: C KÜMESİ ILICA

 

Bala Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ

 

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN (MÜCAVİR)

 

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:
09:15 - 16:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERLER - Sokak: DUMLUPINAR

 

Evren Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

 

Güdül Planlı elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1.KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2.KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: KAYI - Mahalle:
11:45 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: AKŞEMSEDDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ULUPINAR_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: HACIHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: HİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: SÜLEYMAN HİLMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ÇAĞABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: KARAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: BELEDİYE MEYDANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:

 

Haymana Planlı elektrik kesintisi

16:00 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEDRESE - Sokak: CUMHURİYET

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEBAŞI - Sokak: SANATORYUM
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: LEYLAK

 

Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHTALAR - Sokak: TAHTALAR

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

14:00 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1860
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1864/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1870/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1874
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1859
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1870
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1864/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: 1863
09:00 - 10:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS
16:00 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT
11:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363

 

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 126

 

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: ACIKUYU - Mahalle:
Belde/Köy: ACIÖZ - Mahalle:
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

 

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKASYA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BEYAZIT.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜVEN..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİÇEK.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MOHAÇ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 2...
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KESKİN..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ASMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ÇİĞDEM..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: GONCA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: GÜL..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KRAL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: LEMAN.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: KESKİN..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAVİ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MELİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MESİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MODA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MUCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1651

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMNİYET - Sokak: HİPODROM
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 25 MART - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET BULVARI
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMNİYET - Sokak: HİPODROM
10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KENTKOOP - Sokak: 1844 ÖZYUVAM SİTESİ

 

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