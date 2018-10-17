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Elektrik Kesintisi 10 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Kasım Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.11.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 10 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.11.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Kasım 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Kasım 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi 

12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi 

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU
Belde/Köy: OLTAN - Mahalle:
09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAHFAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞURÇAYIRI - Sokak: BALÇİÇEK
Belde/Köy: UĞURÇAYIRI - Mahalle:
12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ
09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)

 

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi 

12:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAPLAN - Sokak: KAPLAN
09:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: MEZRA
15:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HIRKATEPE - Sokak: HIRKATEPE

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: 139
12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT

 

Güdül Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK
Belde/Köy: İNE - Mahalle:

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: KARTALTEPE
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENLİK - Sokak: DÜZ

 

Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:
Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 938

 

Pursaklar Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: ESENBOĞA YOLU

 

Sincan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1315
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

 

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