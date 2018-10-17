Elektrik Kesintisi 10 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.11.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 10 Kasım 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
10 Kasım 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU
Belde/Köy: OLTAN - Mahalle:
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAHFAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞURÇAYIRI - Sokak: BALÇİÇEK
Belde/Köy: UĞURÇAYIRI - Mahalle:
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)
Beypazarı Planlı elektrik kesintisi
|12:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAPLAN - Sokak: KAPLAN
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: MEZRA
|15:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HIRKATEPE - Sokak: HIRKATEPE
Çankaya Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: 139
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT
Güdül Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:
Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK
Belde/Köy: İNE - Mahalle:
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: KARTALTEPE
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENLİK - Sokak: DÜZ
Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:
Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:
Mamak Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 938
Pursaklar Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: ESENBOĞA YOLU
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1315
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA
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