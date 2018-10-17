Elektrik Kesintisi 10 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Kasım Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.11.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.11.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Kasım 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Kasım 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU

Belde/Köy: OLTAN - Mahalle: 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAHFAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞURÇAYIRI - Sokak: BALÇİÇEK

Belde/Köy: UĞURÇAYIRI - Mahalle: 12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi

12:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAPLAN - Sokak: KAPLAN 09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: MEZRA 15:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HIRKATEPE - Sokak: HIRKATEPE

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: 139 12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT

Güdül Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK

Belde/Köy: İNE - Mahalle:

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: KARTALTEPE 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENLİK - Sokak: DÜZ

Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI

Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:

Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:

Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:

Mamak Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 938

Pursaklar Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: ESENBOĞA YOLU

Sincan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1315 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

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