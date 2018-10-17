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Elektrik Kesintisi 11 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 11 Nisan Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 11.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 11 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 11 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

11 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: TERASEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: YAZIBEYLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: KARALAR YOLU

 

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