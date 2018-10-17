  • BIST 1.557
  • Altın 415,930
  • Dolar 7,5597
  • Euro 9,0279
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Elektrik Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Mart Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Mart 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

14:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 498

 

Haymana Planlı elektrik kesintisi

13:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALAÇIK - Sokak: AKTEPE
09:30 - 11:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR - Sokak: KARAPINAR

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

14:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİ - Sokak: SÜMBÜLLÜ

 

Pursaklar Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: ÜZÜMLÜ

 

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasköy Köprülü Kavşak Projesinde sona yaklaşıldı12 Mart 2021 Cuma 05:06
  • Helal Lokmayı Böyle Anlattılar12 Mart 2021 Cuma 04:04
  • Milli Piyango'dan skandal çekiliş!12 Mart 2021 Cuma 03:03
  • Cesaret ve Korku12 Mart 2021 Cuma 02:02
  • Turizm, tarımsal ürünlerle desteklenecek12 Mart 2021 Cuma 01:01
  • Teknolojinin yapamadığını yapıyor11 Mart 2021 Perşembe 06:06
  • Kitap kurtları yazarlarla buluşuyor11 Mart 2021 Perşembe 05:05
  • Hoş Geçmedin Papa Efendi!11 Mart 2021 Perşembe 04:04
  • Bir yılda Türkiye'den 30 bine yakın can aldı11 Mart 2021 Perşembe 03:03
  • 11 Mart'ın Anlamı11 Mart 2021 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti