Elektrik Kesintisi 12 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.01.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 12 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
12 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- AKYURT elektrik kesintisi
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KANAAT
- ÇAMLIDERE elektrik kesintisi
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY.
- ÇANKAYA elektrik kesintisi
09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: BALLIBABA
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD
- HAYMANA elektrik kesintisi
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHIRLIKUYU - Sokak: AHIRLIKUYU
- KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: EMİR SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: ORDU
- SİNCAN elektrik kesintisi
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZI
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