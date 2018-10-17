Elektrik Kesintisi 13 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Aralık Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.12.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.12.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Aralık 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

10:15 - 13:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KÖYİÇİ 1.KISIM

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: FATİH SİTESİ

Bala Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3424

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: CAFERAĞA 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT A.TANER EKİCİ

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SARIKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: ANKARA..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: DELİLER ÇİFTLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 23

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 24

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 15

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH CADDESİ 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3435

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3426

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3437

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3454

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3478

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3501

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3514

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3556

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3513

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3531

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3534

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3537

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3358

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3301

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3322

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

10:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL 09:15 - 17:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 178

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 185 11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186

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