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Elektrik Kesintisi 13 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Aralık Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.12.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 13 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.12.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Aralık 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt Planlı elektrik kesintisi 

10:15 - 13:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi 

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KÖYİÇİ 1.KISIM

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi 

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: FATİH SİTESİ

 

Bala Planlı elektrik kesintisi 

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi 

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3424

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: CAFERAĞA
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT A.TANER EKİCİ

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SARIKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: ANKARA..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: DELİLER ÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 23
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 24
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 15
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH CADDESİ
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3435
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3426
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3437
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3454
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3478
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3501
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3556
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3531
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3534
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3537
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3358
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3301
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3322
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

10:15 - 11:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
09:15 - 17:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 178
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 185
11:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186

 

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