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Elektrik Kesintisi 13 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Eylül Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 13 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REMZİ OĞUZ ARIK - Sokak: TUNALI HİLMİ
11:15 - 19:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 427
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: KULOĞLU
14:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHLATLIBEL - Sokak: İNCEK YOLU

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ADNAN MENDERES..

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KEBİRTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ORHUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TİBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEHDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KANİJE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CAVLIBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BENGİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALTINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇEÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HORASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUDÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 353
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 352
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 355
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 357
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 359
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 369
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 372
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 379
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NALLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK - Sokak: BİTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIÖREN - Sokak: YASSIÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: GÜVENÇ - Mahalle:
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK
Belde/Köy: İNE - Mahalle:

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 879
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 921

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:
Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIK VEYSEL - Sokak: BAĞLARBAŞI

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIENBİYA - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 399
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: YASEMİN

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI SİTESİ - Sokak: BATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLICA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1737
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1753
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1733
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1743
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1738
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1750
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1744/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1748
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1752
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/3
09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2091
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2275
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: 1812 SANAYİ SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1742
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1740
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1734
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1737
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1733
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1740
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NECDET EVLİYAGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1738
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1736

 

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