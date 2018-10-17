Elektrik Kesintisi 13 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 13 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
13 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929
Ayaş planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REMZİ OĞUZ ARIK - Sokak: TUNALI HİLMİ
|11:15 - 19:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 427
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: KULOĞLU
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHLATLIBEL - Sokak: İNCEK YOLU
Çubuk planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ADNAN MENDERES..
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KEBİRTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ORHUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TİBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEHDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KANİJE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CAVLIBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BENGİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALTINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇEÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HORASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUDÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 353
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 352
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 355
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 357
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 359
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 369
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 372
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 379
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NALLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK - Sokak: BİTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIÖREN - Sokak: YASSIÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: GÜVENÇ - Mahalle:
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK
Belde/Köy: İNE - Mahalle:
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 879
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 921
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:
Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:
Mamak planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIK VEYSEL - Sokak: BAĞLARBAŞI
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIENBİYA - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA
Sincan planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 399
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: YASEMİN
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI SİTESİ - Sokak: BATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLICA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1737
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1753
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1733
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1743
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1738
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1750
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1744/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1748
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1752
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/3
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2091
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2275
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: 1812 SANAYİ SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1742
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1740
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1734
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1737
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1733
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1740
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NECDET EVLİYAGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1738
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1736
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