Elektrik Kesintisi 13 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Eylül Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.09.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929

Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REMZİ OĞUZ ARIK - Sokak: TUNALI HİLMİ 11:15 - 19:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 427

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: KULOĞLU 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHLATLIBEL - Sokak: İNCEK YOLU

Çubuk planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ADNAN MENDERES..

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: MUHSİN SITKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: AKINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DİNÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KEBİRTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ORHUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TİBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEHDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KOPUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEYZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KANİJE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ATABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CAVLIBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BENGİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALTINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇEÇEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HORASANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUDÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 353

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 352

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 355

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 357

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 359

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 369

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 372

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 374

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 379

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NALLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK - Sokak: BİTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ - Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIÖREN - Sokak: YASSIÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

Belde/Köy: GÜVENÇ - Mahalle: 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK

Belde/Köy: İNE - Mahalle:

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 879 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 921

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI

Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:

Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:

Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIK VEYSEL - Sokak: BAĞLARBAŞI

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIENBİYA - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 399

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: YASEMİN

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI SİTESİ - Sokak: BATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLICA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1737

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1753

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1733

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1743

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1738

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1750

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1744/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1748

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1752

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1746/3 09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2091 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2275 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: 1812 SANAYİ SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1742

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1740

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1734 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1737

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1733

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1740

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: NECDET EVLİYAGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1738

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1736

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