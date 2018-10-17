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Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Şubat Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI


AYAŞ elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞURÇAYIRI - Sokak: BALÇİÇEK


ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: KAVAKLI - Mahalle:


ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 218

 

EVREN elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

 

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1.YELLİ

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: OKULLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: İSTİKAMER H. YURTAKALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: BAHÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÇEŞMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: KILIÇASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR (ŞAHİNLER)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: SARITAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ŞHT.UZM.ÇVŞ.GÜRBÜZ İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: HÜNKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: YENİ MEZGİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİUŞAĞI - Sokak: ALİUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALTALI - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARANDERE - Sokak: KARANDERE
Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:
Belde/Köy: BALTALI - Mahalle:
Belde/Köy: ÇALÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:

 

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: VARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ADIGÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AHSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASFALT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASUDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: GAMZELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AŞIKLAR

 

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