Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Şubat Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI



AYAŞ elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞURÇAYIRI - Sokak: BALÇİÇEK



ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: KAVAKLI - Mahalle:



ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 218

EVREN elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1.YELLİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: OKULLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: İSTİKAMER H. YURTAKALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÇEŞMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: KILIÇASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR (ŞAHİNLER)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: SARITAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ŞHT.UZM.ÇVŞ.GÜRBÜZ İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: HÜNKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: YENİ MEZGİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİUŞAĞI - Sokak: ALİUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALTALI - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARANDERE - Sokak: KARANDERE

Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:

Belde/Köy: BALTALI - Mahalle:

Belde/Köy: ÇALÖREN - Mahalle:

Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: VARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ADIGÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASFALT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASUDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: GAMZELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AŞIKLAR

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