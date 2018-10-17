  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Elektrik Kesintisi 14 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

11:15 - 14:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655
10:15 - 15:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SERDAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BALÇIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZİYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3120
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KARATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3112
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 60
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: DR.BESİM ÖMER

 

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 14 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Mansur Yavaş'tan Aydınlıkevler müjdesi13 Mart 2021 Cumartesi 05:05
  • Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri (1959 – 1996) 313 Mart 2021 Cumartesi 04:04
  • Yolculuk 29 Ekim 2023'te sona erecek13 Mart 2021 Cumartesi 03:01
  • Topraktan beklenti; sorgusuz sualsiz…13 Mart 2021 Cumartesi 02:02
  • Belediyelere vergi çağrısında bulundu13 Mart 2021 Cumartesi 01:01
  • 12 Mart 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!12 Mart 2021 Cuma 12:56
  • Hasköy Köprülü Kavşak Projesinde sona yaklaşıldı12 Mart 2021 Cuma 05:06
  • Helal Lokmayı Böyle Anlattılar12 Mart 2021 Cuma 04:04
  • Milli Piyango'dan skandal çekiliş!12 Mart 2021 Cuma 03:03
  • Cesaret ve Korku12 Mart 2021 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti