Elektrik Kesintisi 14 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.03.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

11:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655 10:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SERDAROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BALÇIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZİYAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3120

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3114

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KARATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3114

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3112

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 39

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 50

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 60

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: DR.BESİM ÖMER

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