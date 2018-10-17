Elektrik Kesintisi 14 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 14 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
14 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi
|11:15 - 14:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655
|10:15 - 15:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SERDAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BALÇIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZİYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3120
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KARATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 3112
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 60
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: DR.BESİM ÖMER
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