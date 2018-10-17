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Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Şubat Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.02.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.02.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATÇA - Sokak: BATÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: TAŞHANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI - Sokak: GEYİKPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAÖREN - Sokak: KARAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKOVAN - Sokak: KURTKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENÇELER - Sokak: MENÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: MİKAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: AKŞAMOLDUMU

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
12:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3059

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

10:15 - 14:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL

 

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