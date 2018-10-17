Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Şubat Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.02.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.02.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATÇA - Sokak: BATÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: TAŞHANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI - Sokak: GEYİKPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAÖREN - Sokak: KARAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKOVAN - Sokak: KURTKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENÇELER - Sokak: MENÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: MİKAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: AKŞAMOLDUMU

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK 12:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3059

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

10:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL

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