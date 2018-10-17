  • BIST 2.174,34
  • Altın 828.34548
  • Dolar 14.6824
  • Euro 16.5529
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Elektrik Kesintisi 15 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Aralık 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.12.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.12.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

 

 ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELHİSAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, 29 EKİM, 23 NİSAN, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, ERCAN, LADİN, GÖCEN, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, FEVZİ ÇAKMAK, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, ZİRAAT 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ABDULKADİR KARACA 1, ABDULKADİR KARACA, KARAKÖY, ZİRAAT 1, 3, ÇORAKLIK, 103, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 102, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

ATIFBEY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KAVAKLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SAKARYA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KAVAKLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÖRNEK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ZÜBEYDE HANIM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE ARIZASI

CAMİATİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TEKKE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI

KÜÇÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBOYALIK

 ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKBAYAT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MACUN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

GAR, IŞIL, SANAYİ, ESKİ TUZ PAZARI, HÜKÜMET, ARK, ?!, İNÖNÜ, ESKİ BELEDİYE, YENİKENT CAMİİ, PAZAR YERİ, REİS ABBAS EFENDİ, ŞEHİT SEYHAN ULUPINAR, ERTÜRK, KANDEBAYIRI, AYNUR BEKTAŞ, REİS MEHMET SADIK EFENDİ, ŞIHDOĞAN, KARAMUKLU, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BESTE, 6301., BOZOĞLU, KARANFİL, ÇANKAYA, DİKMENKIRI, AYDAN, ŞEHİT SAİT BAL, TAŞPINAR, 601., ŞHT.CENGİZ KURTKAYASI, KARATAŞ, 6401., KARADAĞ, 6315., DİKMEN KIRI, İSTASYON, DORUK, FULYA, ŞEHİT SALİH TUNÇ, ÇİĞDEM, IŞIKDAĞ, ŞHT.ŞABAN ÜKE, FİDANLIK, YAYLA MEŞELER, HİSAR, KANARYA, KINIK, PİRİSANİ, PARK, REİS MEHMET BEY, DİCLE, ELVAN BAYIRI, VALİ AYHAN ÇEVİK, GÜLERYÜZ, ELİF, ÜÇKUYU, 6305., REİS ZİYA AYDEMİR, ZÜBEYDE HANIM, KAHYA PINARI, PLEVNE, REİS ALİ İHSAN ZEYNELOĞLU, HÜLYA, ÖNCEL, GÜL, 160, MEHMET KİRAZ, ARI, SANAYİ ALTI, BANU HATUN, ABİDE, ZAMBAK, 251, NAMIK KEMAL KILIÇ, HALİL İBRAHİM BECER, BELDE, NECATİ ÇELEN, SAİT BEY, PAPATYA, KARDELEN, TATAR, SIKICI, SUSAM, ABDUL KADİR GEYLANİ, BERRAK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT DURMUŞ KATIRCIOĞLU, ŞEHİT P.BNB.EROL YALDIZ, GÜVEN, EMNİYET, TEĞMEN RAŞİT EFENDİ, EKREM EVREM, BALABAN, YUNUS EMRE, İLHAN, AHMET HAMDİ ÇELEN, GARİP, BAYRAMÖREN, JANDARMA ER ŞEHİT HİLMİ KAAN KAYABAŞI, POSTA, HELEŞE, HOCA ALİRIZA, ÇAYBOYU, YÖRÜKLER, ALİ DAYI, BERÇİN, AVUKAT AKIN GÖNEL, MOLLA ALİ, FERHAT, SIRA KAVAKLAR, GENÇLİK, HELVACI BAYIRI, İSMİR BAYIRI, KALEÖNÜ, ORTA KUYU, CUMHURİYET, BAL, KÖSEBE, MENDERES, MENEKŞE, SANDIK EMİNİ, ŞAHVELET, BAŞOĞLU, ÇAMLIBEL, HARMAN BAŞI, AĞAGİL, MEHTER, KEVSER, HARPACI, HAYDAR, HİMMET BAYIRI, KADI PINARI, TEKELİ, YEMEN, BAYIR, REİS MAHMUT HİDAYETOĞLU, GÜZELGAH, MÜDERRİS, PINARCI, YASSIBAŞ, TÜRBE, ŞEVKİ BEY, ÜNER, ÜZÜ, EMÜR, GELİNCİK, ZEYNELOĞLU, ELPİRECİ 1, ELVAN, GÜZEL, KARACIK, ELPİRECİ 2, YAĞCIOĞLU, AKİLE, BİRCAN, HACI POSUR, GÜLİSTAN, RESUL, SOFTAOĞLU, ATATÜRK, KARŞI DEĞİRMENİ, SERÇE, BULUT, DERVİŞTEPE, TÜRKMEN, EBRU, KANTAR, SAMANYOLU, ÖZLEŞ, HATBOYU, SIRMA, MAZLUM, ÖRENKÖYÇAYI, 6306., ABDÜLKADİR AYDEMİR, AKÇAOĞLU, AŞAĞI TEKKE, 6303., ŞAHİN, ÜNSAL, AYHAN, DOĞDU, ASYA, AYGEN, BURÇAK, ELMALI, CANDAN, ÇİRİŞ, 606., HAN ARKASI, SELALMAZ, REİS İSMAİL EFENDİ, İPEK, 602., ŞEVKİ HOCA, HİZMET, IHLAMUR, REİS SADIK EFENDİ, REİS HÜSEYİN AĞA, REİS HASAN AĞA, ALPASLAN TÜRKEŞ, REİS HÜSEYİN KICANOĞLU, REİS ALİ RIZA EFENDİ, REİS SÜLEYMAN AYDEMİR, NENE HATUN, ÜSTEĞMEN ALİ GALİP EFENDİ, GAZİ SADIK TARHAN, PANCAR, YAYLA, 6411., ARDA, İKBAL, YAĞIZ, 605., 3001, REİS İSMAİL YENİGÜN, BILDIRCIN, 6309., YENİGÜN, DEFNE, KARANLIK ÇIKMAZI, IRMAK, GAZİ, BEYZA, ÇAKMAK, SEFA, ŞÜKRÜ TARHAN, ASARTEPE2, ALİAĞA, FEVZİ ÇAKMAK, EGEMENLİK, GÜZİDE, KAMER, TUĞRA, ATALAY, MEHMET AKİF ERSOY, ASLAN, DOĞUŞ, ÇELEBİ, ZAFER, AFŞAR, EYMÜR, BAŞER, KAYAKAVAĞI, PETEK, ASRIN, HASAT, TEVFİK FİKRET, MİLLİ EGEMENLİK, MECELLE, ASARTEPE, ASIR, ÇAMDİBİ, DOĞAN, 604., AYVALI, HASTANE, ÇERKEŞLİ ÖMER ÇAVUŞ, HAMAM, ÖNEY, TUĞHAN, KALE, ULUKÖY, PİR-İ REİS, ERTUĞRUL GAZİ, DİNAR, MUHABBET, İMÜK, ARSLAN, YALDIZ, HATAP, MEŞE, ÇALIŞKAN, ALTINTEPE, 6416., YÜZBAŞI MEHMET FAZIL EFENDİ, UZUN ALİ KIRI, MACİDE, YÜKSEL, KUMSAL, HASAN TANIK, ÇINAR, ŞHT.LÜTFİ AKMEŞE, VİLDAN, DEMİRYOLU, YOSUN, HUZUR, ANDAÇ, NİDA, RAMİZ, ATA, SARMAŞIK, SEDEF, EMEK, TURAN, EVLİYA, KURTULUŞ, 6310., DOĞA, SELANİK, GÜNEY, HÜRMET, YAĞMUROĞLU, MİSKET, 1042, DR NECMETTİN ŞEYHOĞLU, EVREN, REİS ŞEYH MUSTAFA ASIM EFENDİ, DERYA, ASMALI, SOĞUKSU, TOMURCUK, CEBECİ, SAĞLIK, BAYRAK, EZGİ, GÜZELYURT, YALIÖZÜ, HARMAN, AKKAYA, AŞULUK

 ŞEBEKE ARIZASI

AKKAYA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ALAKOÇ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YAHYALAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, 29 EKİM, 23 NİSAN, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, ERCAN, LADİN, GÖCEN, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, FEVZİ ÇAKMAK, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, ZİRAAT 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ABDULKADİR KARACA 1, ABDULKADİR KARACA, KARAKÖY, ZİRAAT 1, 3, ÇORAKLIK, 103, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 102, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KABİL, 1339/1, 1338/1, 1304, 1301, 1302, 1308, 1303, 1318, 1320, 1319, 1321, 1335

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

KABİL, 1337/2, 1335, 1301

 ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞEHİT CENGİZ KARACA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AZİZİYE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2021 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

KORU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 13:09 'da verilmesi planlanmaktadır.

KORU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BİRLİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

OSMAN TEMİZ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BEYTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

ÇEMBER, MEHMET AKİF ERSOY., AKABE, SANCAKTAR, GÜZİN, HARMAN, HENDEK, HORASAN, 1, 6, FİLİZ, ÖZGÜ, HİLAL, SAMUR, OLGUNLAR, SAFFET, ÖMÜR, KIBRIS, ZEKAİ GÖKŞİN, SAMİ EFENDİ, ŞÜHEDA, KIYI, 4, 10, ÇERMİK, DEVA, ERAT, GEDİK, GÜLİSTAN, 9, 5, 8, ZAFER, BİLİM, 11, EKSEN, ERDEM, BARIŞIK, MEDİNE, KARDELEN, KAZAK, PAMUK, POLAT, ÇERİ, CENGİZ TOPEL, İNCİ, ZERRİN, ENDÜSTRİ, ZİYA, ATATÜRK, STAD, BİLAL-İ HABEŞ, BÜLBÜL, ARDA, ANT, BAŞAK, YAĞMUR, BURHAN HANÇER, CESUR, DENİZ, YAVUZ, İSTANBUL, 2, ANKARA, SANAYİ, UHUD, MESAJ, 3, SAÇAK, MEŞE, SANTRAL, MUTLU, İMAM HATİP, EGE, DOLGUN, BAHADIR, ESER, FİDANLIK, ÇEYİZ, ARI, MİHVER, TÜRKÖNE, MERCAN, KAYNAK, KISA, KOSOVA, İLHAN, HIZIR REİS-1, HIZIR REİS-2, ŞAMDAN, ŞEHİT ALİ ÇAKIR, YEŞİLYURT, SAĞLIK, ÇEPNİ, ANKARA(2.KISIM), SAYGIN, MANSUR, SEVER, SERİN, EGEMEN 1, EGEMEN 2, EGEMEN 3, EGEMEN 4, EHLİBEYT, EFENDİ, ŞAHİN, EYMİR, ELİBOL, ŞEHİT LOKMAN KOÇ, YAPRAK, YILDIZ, VADİ, VAKIF, SELÇUKLU, SILA, CİBALİ, ÇAĞLAR, ÇALIKUŞU, CUMA, KARATAY, DEFNE, DARICA, KALE, NİLÜFER 1, ŞEHİT SAİT TÜRKMENOĞLU, BİRLİK, ŞEHİT GAZİ ALERDEK, EMİN, ŞEHİT TEZCAN ÖZDEMİR, SEÇKİN, ZEMİN, KÖKLÜ, ŞEHİT MUSTAFA ZİHNİ OLMUŞ, KARTAL, TACİKİSTAN

1010, AĞILCIK, TUĞLA, DUMLUPINAR, İKİPINAR, ÇEŞMELER, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, PAŞALAR, AKÇALI, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, MUTLUKÖY, YENİ KARAKÖY, TORAMAN, YUVA, CUMHURİYET_1, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, ATATÜRK.., HACI BAYRAM VELİ_1, YEŞİLIRMAK, 108, SİRKELİ YEŞİLOVA, BİNALİ YILDIRIM_1, TORAMAN., YEŞİLVADİ SİTESİ, 1, YEŞİLYURT MAH, 79, ULUBATLI HASAN_1, 65, ABADAN, KARAKÖY, KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI, YEŞİLYURT_1

 ŞEBEKE ARIZASI

TAHTAYAZI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TAHTAYAZI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 12:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

BARBAROS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KAVAKLIPINAR, AKDERE

ASARKAYA, KARGALI KÜME, KARGALI

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, 29 EKİM, 23 NİSAN, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, ERCAN, LADİN, GÖCEN, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, FEVZİ ÇAKMAK, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, ZİRAAT 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ABDULKADİR KARACA 1, ABDULKADİR KARACA, KARAKÖY, ZİRAAT 1, 3, ÇORAKLIK, 103, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 102, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞPALA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

HASANOĞLAN FATİH, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YENİMAHALLE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

GAR, IŞIL, SANAYİ, ESKİ TUZ PAZARI, HÜKÜMET, ARK, ?!, İNÖNÜ, ESKİ BELEDİYE, YENİKENT CAMİİ, PAZAR YERİ, REİS ABBAS EFENDİ, ŞEHİT SEYHAN ULUPINAR, ERTÜRK, KANDEBAYIRI, AYNUR BEKTAŞ, REİS MEHMET SADIK EFENDİ, ŞIHDOĞAN, KARAMUKLU, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BESTE, 6301., BOZOĞLU, KARANFİL, ÇANKAYA, DİKMENKIRI, AYDAN, ŞEHİT SAİT BAL, TAŞPINAR, 601., ŞHT.CENGİZ KURTKAYASI, KARATAŞ, 6401., KARADAĞ, 6315., DİKMEN KIRI, İSTASYON, DORUK, FULYA, ŞEHİT SALİH TUNÇ, ÇİĞDEM, IŞIKDAĞ, ŞHT.ŞABAN ÜKE, FİDANLIK, YAYLA MEŞELER, HİSAR, KANARYA, KINIK, PİRİSANİ, PARK, REİS MEHMET BEY, DİCLE, ELVAN BAYIRI, VALİ AYHAN ÇEVİK, GÜLERYÜZ, ELİF, ÜÇKUYU, 6305., REİS ZİYA AYDEMİR, ZÜBEYDE HANIM, KAHYA PINARI, PLEVNE, REİS ALİ İHSAN ZEYNELOĞLU, HÜLYA, ÖNCEL, GÜL, 160, MEHMET KİRAZ, ARI, SANAYİ ALTI, BANU HATUN, ABİDE, ZAMBAK, 251, NAMIK KEMAL KILIÇ, HALİL İBRAHİM BECER, BELDE, NECATİ ÇELEN, SAİT BEY, PAPATYA, KARDELEN, TATAR, SIKICI, SUSAM, ABDUL KADİR GEYLANİ, BERRAK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT DURMUŞ KATIRCIOĞLU, ŞEHİT P.BNB.EROL YALDIZ, GÜVEN, EMNİYET, TEĞMEN RAŞİT EFENDİ, EKREM EVREM, BALABAN, YUNUS EMRE, İLHAN, AHMET HAMDİ ÇELEN, GARİP, BAYRAMÖREN, JANDARMA ER ŞEHİT HİLMİ KAAN KAYABAŞI, POSTA, HELEŞE, HOCA ALİRIZA, ÇAYBOYU, YÖRÜKLER, ALİ DAYI, BERÇİN, AVUKAT AKIN GÖNEL, MOLLA ALİ, FERHAT, SIRA KAVAKLAR, GENÇLİK, HELVACI BAYIRI, İSMİR BAYIRI, KALEÖNÜ, ORTA KUYU, CUMHURİYET, BAL, KÖSEBE, MENDERES, MENEKŞE, SANDIK EMİNİ, ŞAHVELET, BAŞOĞLU, ÇAMLIBEL, HARMAN BAŞI, AĞAGİL, MEHTER, KEVSER, HARPACI, HAYDAR, HİMMET BAYIRI, KADI PINARI, TEKELİ, YEMEN, BAYIR, REİS MAHMUT HİDAYETOĞLU, GÜZELGAH, MÜDERRİS, PINARCI, YASSIBAŞ, TÜRBE, ŞEVKİ BEY, ÜNER, ÜZÜ, EMÜR, GELİNCİK, ZEYNELOĞLU, ELPİRECİ 1, ELVAN, GÜZEL, KARACIK, ELPİRECİ 2, YAĞCIOĞLU, AKİLE, BİRCAN, HACI POSUR, GÜLİSTAN, RESUL, SOFTAOĞLU, ATATÜRK, KARŞI DEĞİRMENİ, SERÇE, BULUT, DERVİŞTEPE, TÜRKMEN, EBRU, KANTAR, SAMANYOLU, ÖZLEŞ, HATBOYU, SIRMA, MAZLUM, ÖRENKÖYÇAYI, 6306., ABDÜLKADİR AYDEMİR, AKÇAOĞLU, AŞAĞI TEKKE, 6303., ŞAHİN, ÜNSAL, AYHAN, DOĞDU, ASYA, AYGEN, BURÇAK, ELMALI, CANDAN, ÇİRİŞ, 606., HAN ARKASI, SELALMAZ, REİS İSMAİL EFENDİ, İPEK, 602., ŞEVKİ HOCA, HİZMET, IHLAMUR, REİS SADIK EFENDİ, REİS HÜSEYİN AĞA, REİS HASAN AĞA, ALPASLAN TÜRKEŞ, REİS HÜSEYİN KICANOĞLU, REİS ALİ RIZA EFENDİ, REİS SÜLEYMAN AYDEMİR, NENE HATUN, ÜSTEĞMEN ALİ GALİP EFENDİ, GAZİ SADIK TARHAN, PANCAR, YAYLA, 6411., ARDA, İKBAL, YAĞIZ, 605., 3001, REİS İSMAİL YENİGÜN, BILDIRCIN, 6309., YENİGÜN, DEFNE, KARANLIK ÇIKMAZI, IRMAK, GAZİ, BEYZA, ÇAKMAK, SEFA, ŞÜKRÜ TARHAN, ASARTEPE2, ALİAĞA, FEVZİ ÇAKMAK, EGEMENLİK, GÜZİDE, KAMER, TUĞRA, ATALAY, MEHMET AKİF ERSOY, ASLAN, DOĞUŞ, ÇELEBİ, ZAFER, AFŞAR, EYMÜR, BAŞER, KAYAKAVAĞI, PETEK, ASRIN, HASAT, TEVFİK FİKRET, MİLLİ EGEMENLİK, MECELLE, ASARTEPE, ASIR, ÇAMDİBİ, DOĞAN, 604., AYVALI, HASTANE, ÇERKEŞLİ ÖMER ÇAVUŞ, HAMAM, ÖNEY, TUĞHAN, KALE, ULUKÖY, PİR-İ REİS, ERTUĞRUL GAZİ, DİNAR, MUHABBET, İMÜK, ARSLAN, YALDIZ, HATAP, MEŞE, ÇALIŞKAN, ALTINTEPE, 6416., YÜZBAŞI MEHMET FAZIL EFENDİ, UZUN ALİ KIRI, MACİDE, YÜKSEL, KUMSAL, HASAN TANIK, ÇINAR, ŞHT.LÜTFİ AKMEŞE, VİLDAN, DEMİRYOLU, YOSUN, HUZUR, ANDAÇ, NİDA, RAMİZ, ATA, SARMAŞIK, SEDEF, EMEK, TURAN, EVLİYA, KURTULUŞ, 6310., DOĞA, SELANİK, GÜNEY, HÜRMET, YAĞMUROĞLU, MİSKET, 1042, DR NECMETTİN ŞEYHOĞLU, EVREN, REİS ŞEYH MUSTAFA ASIM EFENDİ, DERYA, ASMALI, SOĞUKSU, TOMURCUK, CEBECİ, SAĞLIK, BAYRAK, EZGİ, GÜZELYURT, YALIÖZÜ, HARMAN, AKKAYA, AŞULUK

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

BALLIKUYUMCU MAHALLESİ

 ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AŞAĞIYURTÇU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞEYH ŞAMİL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

30 AĞUSTOS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KANARYA, GÜMÜŞ, SÜMBÜL, İLERİ-, ANKARA, DEMİRLİ KÖPRÜ, E 90 KARAYOLU, KUBİLAY, BÜYÜKKIŞLA

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054

15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI

1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR

914, 829, 940, 928, 927, 832

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, 29 EKİM, 23 NİSAN, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, ERCAN, LADİN, GÖCEN, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, FEVZİ ÇAKMAK, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, ZİRAAT 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ABDULKADİR KARACA 1, ABDULKADİR KARACA, KARAKÖY, ZİRAAT 1, 3, ÇORAKLIK, 103, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 102, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE ARIZASI

KARAOĞLAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KARŞIYAKA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TULUMTAŞ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TEPEYURT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KIRIKLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YAĞLIPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

3016, 5121, 5001, 2999, 3024, 1796, 3027, HOCA AHMET YESEVİ, KİMESKİ, 2995, 3000, 3001, 3006, 3008, 3013, 3018, 3019, 3020, 3022, 3035, 3047, 3048, 3037, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ANKARA YOLU (FATİH), 3023, 5215, 5208, 1086, 5218, 5124, DOĞU, 2967, MİLLİ EGEMENLİK, 2997, MANTARLI, 5214, 3009, MALAZGİRT, KUŞKONAĞI, 3043, 2994, 102., ÇEVRE YOLU, AŞAĞI MAHMUTLAR, KARACAALİ, OSMANLI, ERGENEKON, 5251, 1449, 5210, DEDE KORKUT, 5225, 1985, 1229, 1993, 1986, 3044, 1884, 5231, 5220, 1896, 3004, 3039, 2993, 3052, 5226, 5193, 5224, 5227 (FATİH)

 ŞEBEKE ARIZASI

KAYI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SORGUN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

BUMSUZ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 13:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

EMİRGAZİ

ŞEBEKE ARIZASI

YAZIBEYLİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE ARIZASI

GÖKDERE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, DUMRU, ELEŞKİRT, DERYA, DİZİ, KAYA, ŞEHİT MURAT AZİZO

EVRİM, KALAN, DERYA, ŞAİR DERTLİ, SELENDİ, DİZİ, EZİNE, KANGAL, KAYA, KEREM, RECEP DEMİRCİ, UZUNKÖPRÜ, PLEVNE

İNCİLLER, HOCA, MERKEZ, ESKİOĞLU, YUKARI, ALAOĞLU, HATİPLER, SAP, BARAKA, KÜRTOĞLU, ÖMEROĞLU, YALVAÇ, DEĞİRMENCİK, ARAÇLAR, KANBUROĞLU, ILAVIÇ, PAZAR, TEKMENOĞLU, İSLAMLAR, GÜRGENCAMİ, ŞÜKRÜOĞLU, KARASA, KEMERLİ, DEMİRCİ, AŞAĞIAVLU, ISIRGANLI, KOÇAK, YENİ, ALİ, GÜNEYÖREN DERE, ŞAHİNOĞLU, DERE, YENİKÖY, KERPİÇLİ, KOÇALİ, DÜZ, SAMATLI, TAŞÇIOĞLU, SORGUNCUK, 1119, KARADAYILAR, CAMİYANI MERKEZ, SOMULLU, YUKARIAVLU, DANAGÖLÜ, DUTLU, PAŞALI, KANAVAKA, BELENSARNIÇ, KAYRANÇI, GÖKSU, BUDAMIŞ, KURUOĞLU, OCAKLI, LAFAZANLAR, ÇIRAKLAR, ÇAMDİBİ, AŞAĞI, RUMLUOĞLU, AKTOPRAK, GENNE, KARAMADANOĞLU, KALFALAR, KADİRAĞA, 413

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, 29 EKİM, 23 NİSAN, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, ERCAN, LADİN, GÖCEN, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, FEVZİ ÇAKMAK, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, ZİRAAT 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ABDULKADİR KARACA 1, ABDULKADİR KARACA, KARAKÖY, ZİRAAT 1, 3, ÇORAKLIK, 103, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 102, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 

1010, AĞILCIK, TUĞLA, DUMLUPINAR, İKİPINAR, ÇEŞMELER, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, PAŞALAR, AKÇALI, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, MUTLUKÖY, YENİ KARAKÖY, TORAMAN, YUVA, CUMHURİYET_1, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, ATATÜRK.., HACI BAYRAM VELİ_1, YEŞİLIRMAK, 108, SİRKELİ YEŞİLOVA, BİNALİ YILDIRIM_1, TORAMAN., YEŞİLVADİ SİTESİ, 1, YEŞİLYURT MAH, 79, ULUBATLI HASAN_1, 65, ABADAN, KARAKÖY, KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI, YEŞİLYURT_1

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE ARIZASI

GÜÇLÜKAYA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KAFKAS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 12:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

YAYLA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PINARBAŞI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

ÇİÇEKLİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

EĞERLİALÖREN

ORTAKÖY, SEMER, HALİME, KAFTANHATUN

 ŞEBEKE ARIZASI

AKSAK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AKÇAY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

EVRİM, KALAN, DERYA, ŞAİR DERTLİ, SELENDİ, DİZİ, EZİNE, KANGAL, KAYA, KEREM, RECEP DEMİRCİ, UZUNKÖPRÜ, PLEVNE

 

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE ARIZASI

TUZLUÇAYIR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054

UZAY, YAVUZ SELİM, ÇİÇEK, BATTALGAZİ, ADNAN MENDERES, SİVRİHİSAR, ATATÜRK, BİRLİK, CENGİZHAN, İRFAN EFE, PEHLİVAN, SERAP, ADALET, GEÇİT, SAKARYA

YUVA, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, DEDE EFENDİ, CENGİZHAN, MENEKŞE, EFE, SARAY, TUZCULAR, BİLEN, OĞUZHAN, BAŞAK, GORDİON, ÖZGÜR, CANKURTARAN, ADNAN MENDERES

472/1, 431, 1993, 1992, 1991, 472, 430, KAHRAMANLAR

ASARKAYA, KARGALI KÜME, KARGALI

 ŞEBEKE ARIZASI

KARAAHMET, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 13:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

ŞENTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

SAKARYA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

POYRAZ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GAZİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

1010, AĞILCIK, TUĞLA, DUMLUPINAR, İKİPINAR, ÇEŞMELER, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, PAŞALAR, AKÇALI, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, MUTLUKÖY, YENİ KARAKÖY, TORAMAN, YUVA, CUMHURİYET_1, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, ATATÜRK.., HACI BAYRAM VELİ_1, YEŞİLIRMAK, 108, SİRKELİ YEŞİLOVA, BİNALİ YILDIRIM_1, TORAMAN., YEŞİLVADİ SİTESİ, 1, YEŞİLYURT MAH, 79, ULUBATLI HASAN_1, 65, ABADAN, KARAKÖY, KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI, YEŞİLYURT_1

 ŞEBEKE ARIZASI

SARAY CUMHURİYET, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MİMAR SİNAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KANARYA, GÜMÜŞ, SÜMBÜL, İLERİ-, ANKARA, DEMİRLİ KÖPRÜ, E 90 KARAYOLU, KUBİLAY, BÜYÜKKIŞLA

CUMHURİYET_8, MEHMET AKİF ERSOY, İNÖNÜ, CUMHURİYET (YENİ), ZAFER_1, ÇEŞME, AYDIN_1, CUMHURİYET (İSTİKLAL), HÜRRİYET, MEHMETÇİK_1, MESCİT_1, FIRIN, GÜLER_1, BAHÇELİ_1, HUZUR_1, ŞEHİT KUDDUSİ, KARDELEN_1, MESCİT, HİRFANLI, LALE_1

ELEY, YALNIZPINAR

 ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKDAMLACIK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 14:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

YENİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

AVCI, ŞEHİT MEHMET AKKAYA_1, FIRAT.., KOSOVA_1, MALAZGİRT_1

GÜNEYCÜK, İMAMLAR, APTAL, KABALA, GERZE, MERKEZ, GÜNEY, ZEYBEK, SARIAOĞLU, HATİP, KAPUCU, GADI, YUKARITELLİ, TEPE, GUZ, PAZAR, YUKARI ARSLANLI, MEHTER, ALHAN, DONGİN, BOŞNAKLAR, SOĞANLAR, KIRAN, SORGUNCUK, MURAT, YUKARI DEREKARAAĞAÇ, YENİÇOROĞLU, KARGACIK, DELİBEYOĞLU, KADILAR, YAYLA, VEYSELLİ, BÜRÜM, KAYABAŞI, BURHAN, KARAAĞAÇ, AŞAĞI DEREKARAAĞAÇ, YENİ, ORUÇLU, ESELLİ, KUŞTEPE, ÇAKIREKİN, AHÇIBAŞI, TEMÜR, YUNUSLU, KAYA, YK.KAYA, DERYA., SARIOĞLU, BİRZADEOĞLU, ORTATELLİ, ABACI, ALİBEYGIRAN, TEKKEOĞLU, KARADÜREN, KEL, DERE, BOZARMUT, KELLO, EMİR, AŞIKÇI, MATIR, KARŞI BÜRÜM, DÜĞENÖZÜ, CEVİZLİ, EYMÜR

GAR, IŞIL, SANAYİ, ESKİ TUZ PAZARI, HÜKÜMET, ARK, ?!, İNÖNÜ, ESKİ BELEDİYE, YENİKENT CAMİİ, PAZAR YERİ, REİS ABBAS EFENDİ, ŞEHİT SEYHAN ULUPINAR, ERTÜRK, KANDEBAYIRI, AYNUR BEKTAŞ, REİS MEHMET SADIK EFENDİ, ŞIHDOĞAN, KARAMUKLU, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BESTE, 6301., BOZOĞLU, KARANFİL, ÇANKAYA, DİKMENKIRI, AYDAN, ŞEHİT SAİT BAL, TAŞPINAR, 601., ŞHT.CENGİZ KURTKAYASI, KARATAŞ, 6401., KARADAĞ, 6315., DİKMEN KIRI, İSTASYON, DORUK, FULYA, ŞEHİT SALİH TUNÇ, ÇİĞDEM, IŞIKDAĞ, ŞHT.ŞABAN ÜKE, FİDANLIK, YAYLA MEŞELER, HİSAR, KANARYA, KINIK, PİRİSANİ, PARK, REİS MEHMET BEY, DİCLE, ELVAN BAYIRI, VALİ AYHAN ÇEVİK, GÜLERYÜZ, ELİF, ÜÇKUYU, 6305., REİS ZİYA AYDEMİR, ZÜBEYDE HANIM, KAHYA PINARI, PLEVNE, REİS ALİ İHSAN ZEYNELOĞLU, HÜLYA, ÖNCEL, GÜL, 160, MEHMET KİRAZ, ARI, SANAYİ ALTI, BANU HATUN, ABİDE, ZAMBAK, 251, NAMIK KEMAL KILIÇ, HALİL İBRAHİM BECER, BELDE, NECATİ ÇELEN, SAİT BEY, PAPATYA, KARDELEN, TATAR, SIKICI, SUSAM, ABDUL KADİR GEYLANİ, BERRAK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT DURMUŞ KATIRCIOĞLU, ŞEHİT P.BNB.EROL YALDIZ, GÜVEN, EMNİYET, TEĞMEN RAŞİT EFENDİ, EKREM EVREM, BALABAN, YUNUS EMRE, İLHAN, AHMET HAMDİ ÇELEN, GARİP, BAYRAMÖREN, JANDARMA ER ŞEHİT HİLMİ KAAN KAYABAŞI, POSTA, HELEŞE, HOCA ALİRIZA, ÇAYBOYU, YÖRÜKLER, ALİ DAYI, BERÇİN, AVUKAT AKIN GÖNEL, MOLLA ALİ, FERHAT, SIRA KAVAKLAR, GENÇLİK, HELVACI BAYIRI, İSMİR BAYIRI, KALEÖNÜ, ORTA KUYU, CUMHURİYET, BAL, KÖSEBE, MENDERES, MENEKŞE, SANDIK EMİNİ, ŞAHVELET, BAŞOĞLU, ÇAMLIBEL, HARMAN BAŞI, AĞAGİL, MEHTER, KEVSER, HARPACI, HAYDAR, HİMMET BAYIRI, KADI PINARI, TEKELİ, YEMEN, BAYIR, REİS MAHMUT HİDAYETOĞLU, GÜZELGAH, MÜDERRİS, PINARCI, YASSIBAŞ, TÜRBE, ŞEVKİ BEY, ÜNER, ÜZÜ, EMÜR, GELİNCİK, ZEYNELOĞLU, ELPİRECİ 1, ELVAN, GÜZEL, KARACIK, ELPİRECİ 2, YAĞCIOĞLU, AKİLE, BİRCAN, HACI POSUR, GÜLİSTAN, RESUL, SOFTAOĞLU, ATATÜRK, KARŞI DEĞİRMENİ, SERÇE, BULUT, DERVİŞTEPE, TÜRKMEN, EBRU, KANTAR, SAMANYOLU, ÖZLEŞ, HATBOYU, SIRMA, MAZLUM, ÖRENKÖYÇAYI, 6306., ABDÜLKADİR AYDEMİR, AKÇAOĞLU, AŞAĞI TEKKE, 6303., ŞAHİN, ÜNSAL, AYHAN, DOĞDU, ASYA, AYGEN, BURÇAK, ELMALI, CANDAN, ÇİRİŞ, 606., HAN ARKASI, SELALMAZ, REİS İSMAİL EFENDİ, İPEK, 602., ŞEVKİ HOCA, HİZMET, IHLAMUR, REİS SADIK EFENDİ, REİS HÜSEYİN AĞA, REİS HASAN AĞA, ALPASLAN TÜRKEŞ, REİS HÜSEYİN KICANOĞLU, REİS ALİ RIZA EFENDİ, REİS SÜLEYMAN AYDEMİR, NENE HATUN, ÜSTEĞMEN ALİ GALİP EFENDİ, GAZİ SADIK TARHAN, PANCAR, YAYLA, 6411., ARDA, İKBAL, YAĞIZ, 605., 3001, REİS İSMAİL YENİGÜN, BILDIRCIN, 6309., YENİGÜN, DEFNE, KARANLIK ÇIKMAZI, IRMAK, GAZİ, BEYZA, ÇAKMAK, SEFA, ŞÜKRÜ TARHAN, ASARTEPE2, ALİAĞA, FEVZİ ÇAKMAK, EGEMENLİK, GÜZİDE, KAMER, TUĞRA, ATALAY, MEHMET AKİF ERSOY, ASLAN, DOĞUŞ, ÇELEBİ, ZAFER, AFŞAR, EYMÜR, BAŞER, KAYAKAVAĞI, PETEK, ASRIN, HASAT, TEVFİK FİKRET, MİLLİ EGEMENLİK, MECELLE, ASARTEPE, ASIR, ÇAMDİBİ, DOĞAN, 604., AYVALI, HASTANE, ÇERKEŞLİ ÖMER ÇAVUŞ, HAMAM, ÖNEY, TUĞHAN, KALE, ULUKÖY, PİR-İ REİS, ERTUĞRUL GAZİ, DİNAR, MUHABBET, İMÜK, ARSLAN, YALDIZ, HATAP, MEŞE, ÇALIŞKAN, ALTINTEPE, 6416., YÜZBAŞI MEHMET FAZIL EFENDİ, UZUN ALİ KIRI, MACİDE, YÜKSEL, KUMSAL, HASAN TANIK, ÇINAR, ŞHT.LÜTFİ AKMEŞE, VİLDAN, DEMİRYOLU, YOSUN, HUZUR, ANDAÇ, NİDA, RAMİZ, ATA, SARMAŞIK, SEDEF, EMEK, TURAN, EVLİYA, KURTULUŞ, 6310., DOĞA, SELANİK, GÜNEY, HÜRMET, YAĞMUROĞLU, MİSKET, 1042, DR NECMETTİN ŞEYHOĞLU, EVREN, REİS ŞEYH MUSTAFA ASIM EFENDİ, DERYA, ASMALI, SOĞUKSU, TOMURCUK, CEBECİ, SAĞLIK, BAYRAK, EZGİ, GÜZELYURT, YALIÖZÜ, HARMAN, AKKAYA, AŞULUK

 ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRLİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇOKÖREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

1919, 1920, 1922, 1893, 1913, 1925, 1908, 1924, 1918, 1901

307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ

 ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI YAHYALAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 13:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

YENİ BATI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KARDELEN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 29 Eylül 2021Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 29 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Gazeteilksayfa.comank-baraj-2021-001.jpgİLGİLİ HABERLER 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eras Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz olduğunu söyledi15 Aralık 2021 Çarşamba 00:12
  • Başkent’te hava sıcaklıkları eksiyi gördü14 Aralık 2021 Salı 00:07
  • Şampiyona KIR-DER’den Plaket14 Aralık 2021 Salı 00:06
  • Beypazarı’nda kayaların zarar vermesi sonucunda boşaltılan ev sahiplerinin bekleyişi sürüyor14 Aralık 2021 Salı 00:05
  • Yapracık TOKİ’de görevli 4 kapıcı sendikalı oldukları için işten atıldılar13 Aralık 2021 Pazartesi 00:12
  • Mamak Belediye Başkanı Köse, gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi13 Aralık 2021 Pazartesi 00:11
  • Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası’ndan Asgari Ücret Teklifine Tepki11 Aralık 2021 Cumartesi 18:10
  • Yağ zamları Durdurulamıyor11 Aralık 2021 Cumartesi 10:00
  • Türkiye televizyon izlemede dünya ortalamasını ikiye katladı11 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
  • Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, sendikalar olarak dijitalleşmeye ayak uydurmaları gerektiğini söyledi11 Aralık 2021 Cumartesi 00:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti