Elektrik Kesintisi 15 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.03.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AKYURT elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: PROF DR.SEMİH KANDİLCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 156

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 151

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 155

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 158

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 157

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KOZLUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: KONUTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: ŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ALTINDAĞ

BEYPAZARI elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: SARAY BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KARCIKAYA DERE SAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATÇA - Sokak: BATÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: TAŞHANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI - Sokak: GEYİKPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAÖREN - Sokak: KARAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZALAN - Sokak: KOZALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖST - Sokak: KÖST

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKOVAN - Sokak: KURTKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENÇELER - Sokak: MENÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: MİKAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: AKŞAMOLDUMU



ÇANKAYA elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2085

ÇUBUK elektrik kesintisi

11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: SEMA 5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: YAYLA 5

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

16:40 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: EMİR SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: ORDU



KEÇİÖREN elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ



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