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Elektrik Kesintisi 15 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


AKYURT elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: PROF DR.SEMİH KANDİLCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 151
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 155
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 158
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 157
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KOZLUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: KONUTLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: ŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA

 

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ALTINDAĞ

 

BEYPAZARI elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: SARAY BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KARCIKAYA DERE SAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATÇA - Sokak: BATÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: TAŞHANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEYİKPINARI - Sokak: GEYİKPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAÖREN - Sokak: KARAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZALAN - Sokak: KOZALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖST - Sokak: KÖST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKOVAN - Sokak: KURTKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENÇELER - Sokak: MENÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: MİKAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİKAİL - Sokak: AKŞAMOLDUMU


ÇANKAYA elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2085

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

11:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: SEMA 5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: YAYLA 5

 

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

16:40 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: EMİR SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: ORDU


KEÇİÖREN elektrik kesintisi

12:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ


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