Elektrik Kesintisi 15 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 15 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
15 Mart 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Bala Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....
Çankaya Planlı elektrik kesintisi
|04:00 - 07:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL A GRUBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL B GRUBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: KARATAŞ
Çubuk Planlı elektrik kesintisi
|09:15 - 11:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÜLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ANKARA(2.KISIM)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARAKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BATTAL GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: GÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ANKARA(2.KISIM)
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|11:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: AĞRIDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 611
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 612
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 591
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 605
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 603
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 607
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 590
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 621
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 625
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 630
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
|06:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
|04:00 - 07:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: KOÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KÖYCEĞİZ GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: TUZ GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KÜÇÜK MENDERES OVASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: BEYŞEHİR GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: VAN GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: MANYAS GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: SAPANCA GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: ÇILDIR GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EĞİRDİR GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: ÇORUH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KOCAIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: PORSUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: DALAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: ACISU.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: BAĞDERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KOCAPINAR
Nallıhan Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: YUNUS EMRE
Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: KUTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: HINDILLI YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM TUZ İŞL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: BURAK
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330
|11:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3505
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3498
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: AĞRIDAĞI.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3490
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3494
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3509
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3506
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