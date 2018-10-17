Elektrik Kesintisi 15 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Mart Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.03.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Mart 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Bala Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

04:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL A GRUBU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL B GRUBU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: KARATAŞ

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

09:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÜLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ANKARA(2.KISIM)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARAKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BATTAL GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: GÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ANKARA(2.KISIM)

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: AĞRIDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 611

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 612

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 591

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 605

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 603

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 607

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 590

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 621

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 11

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 625

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 630

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY 06:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ 04:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: KOÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KÖYCEĞİZ GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: TUZ GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KÜÇÜK MENDERES OVASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: BEYŞEHİR GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: VAN GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: MANYAS GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: SAPANCA GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: ÇILDIR GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EĞİRDİR GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: ÇORUH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KOCAIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: PORSUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: DALAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: ACISU.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: BAĞDERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: KOCAPINAR

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: YUNUS EMRE

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: KUTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: HINDILLI YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM TUZ İŞL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: BURAK

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330 11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3505

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3498

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: AĞRIDAĞI.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3490

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3494

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3509

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3506

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 15 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Gazeteilksayfa.com