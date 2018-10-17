  • BIST 100.458
  • Altın 386,057
  • Dolar 6,9067
  • Euro 7,4688
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Elektrik Kesintisi 15 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Mayıs Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.05.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.05.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Mayıs 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

baskent-elektrik-duyuru.jpg

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 15 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye sağlık turizminde zirveyi yakalayacak15 Mayıs 2020 Cuma 03:11
  • Karantina süreci fideye talebi artırdı15 Mayıs 2020 Cuma 02:12
  • 25 bin TL kredi hibe olsun15 Mayıs 2020 Cuma 01:13
  • Yetenekler, Meslekler, Seçimlerimiz Ve Seçtirdiklerimiz15 Mayıs 2020 Cuma 00:42
  • İtikâf; Nefis Muhasebesi15 Mayıs 2020 Cuma 00:15
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?14 Mayıs 2020 Perşembe 20:00
  • Araç piyasasında son durum ne? Otomobil fiyatları ne yönde seyrediyor? Sıfıra mı ikinci ele mi talep arttı?14 Mayıs 2020 Perşembe 12:38
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...14 Mayıs 2020 Perşembe 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Mayıs 2020 - ASKİ14 Mayıs 2020 Perşembe 09:09
  • Engellileri unutmadı13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti