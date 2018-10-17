Elektrik Kesintisi 15 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Nisan Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

00:30 - 04:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYRANCI - Sokak: REŞAT NURİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: CEVİZLİDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLITEPE - Sokak: TAŞKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1489

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1551

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: BANKACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURAT - Sokak: YAVUZEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: 66

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

00:30 - 04:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: DİL DEVRİMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜVARİ - Sokak: ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

00:30 - 04:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: CUMHURİYET

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: DERGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: MATBAACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: BASIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: DİZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: YANKILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: SELÇUKLU

Mamak Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAYIR - Sokak: SAĞDUYU

Sincan Planlı elektrik kesintisi

00:30 - 04:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İDARECİ

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

00:30 - 04:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGAZİ - Sokak: ŞEHİT SONER ÇANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 25 MART - Sokak: S.S.K BLOKLARI 09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY

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