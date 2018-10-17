Elektrik Kesintisi 15Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 15 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
15 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1645
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: BAŞKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: GENÇKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: İSTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ENGİNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KAĞNI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KAPIDAĞI YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ALAKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: DUYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ALİTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: İÇHİSAR
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|13:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YOĞUNPELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YOĞUNPELİT - Sokak: YOĞUNPELİT
|09:30 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN
Çubuk planlı elektrik kesinti
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKKE
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELKENT - Sokak: ŞEHİT JAN.TEĞ. SEDAT NEZİH ÖZOK
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: BEYLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3096
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 48
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 67
Keçiören planlı elektrik kesinti
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: 17
Sincan planlı elektrik kesinti
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 68
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İREM
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