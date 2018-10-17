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Elektrik Kesintisi 15Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1645
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: BAŞKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: GENÇKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: İSTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ENGİNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KAĞNI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KAPIDAĞI YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ALAKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: DUYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ALİTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: İÇHİSAR

Beypazarı planlı elektrik kesinti

13:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YOĞUNPELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YOĞUNPELİT - Sokak: YOĞUNPELİT
09:30 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN

Çubuk planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKKE

Etimesgut planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELKENT - Sokak: ŞEHİT JAN.TEĞ. SEDAT NEZİH ÖZOK

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: BEYLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3096
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK


Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 48
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 67

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: 17

Sincan planlı elektrik kesinti

 

10:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 68
11:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İREM

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