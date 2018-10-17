Elektrik Kesintisi 15Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15 .08.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1645 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: BAŞKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: GENÇKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: İSTEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ENGİNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KAĞNI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: KAPIDAĞI YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ALAKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: DUYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: ALİTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: IRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: İÇHİSAR

Beypazarı planlı elektrik kesinti

13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YOĞUNPELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YOĞUNPELİT - Sokak: YOĞUNPELİT 09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN

Çubuk planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKKE

Etimesgut planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELKENT - Sokak: ŞEHİT JAN.TEĞ. SEDAT NEZİH ÖZOK

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: BEYLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3096

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK



Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 48

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 67

Keçiören planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASINEVLERİ - Sokak: 17

Sincan planlı elektrik kesinti

10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 68 11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İREM