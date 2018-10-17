Elektrik Kesintisi 16 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Aralık 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.12.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.12.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

GÜZELHİSAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

1011/1, 979, 1011/3, 1011/2, GÜRKAN, 1016, KANLICA, 1017, İNCİR, 1014/1, 1015, 1010, 2008, KUZEY ANKARA 4. ETAP -, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 494, KESTANE, 6, GÜZELYURT, KUZEY ANKARA, GÜNEBAKAN, HANIMELİ, MADIMAK, ZEYTİN, SEYHAN, MERİÇ, DEFNE, DANDANAKAN, BEYLERBEYİ, MELİKŞAH, SELÇUKBEY, KAŞGAR, SELÇUKLU, SENCER, DAĞÇAMI, BARAJ, ÇAĞRIBEY, UYGUR, PASİNLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANAFARTALAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AYDINLIKEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

ULUBEY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 11:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

SOLFASOL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

HACI BAYRAM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YILDIRIM BEYAZIT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BATTALGAZİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

HÜKÜMET, KÖY HİZMETLERİ, KİRAZ DİBİ, ALAY MEVKİ, TEKKE KÜME, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ÇAMÖZÜ, ESKİ ANKARA YOLU

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA

ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AFŞAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ABAZLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÜRSÖĞÜT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

TIP FAKÜLTESİ, 315, 318

ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇİĞDEM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

MUTLUKENT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇİĞDEM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

HUZUR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÖVEÇLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

MAHMUTOĞLAN, SARIKOZ

ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZSELİM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YILDIRIM BEYAZIT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YUKARI ÇAVUNDUR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

DUMLUPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ŞEHİT İBRAHİM GÖÇEN, KONUT-KUR, TURNA, SARAN, MERA, UTKU, EMEK, CİVAN, ŞEHİT NEJAT UZUN, AYDIN, AZİM, KARGALI, İPEK

ASARKAYA, KARGALI KÜME, KARGALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

30 AĞUSTOS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BAHÇEKAPI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 17:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA

589, 585, 587

ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697

İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1002, İNCEK KONAKLARI, KIZILCAŞAR, 4200

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALLIKPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

KIZILCAŞAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 15:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SORGUN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BUMSUZ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KORKMAZ, ANITTEPE, ÇAMLIK, ABDULLAH PARLA, KESKİN, ULUBATLI HASAN, ALTAN, 13 EYLÜL, ŞEHİTLİKKAŞI, AVŞAR KÜME, KARANFİL, BADEM, KABİL, İNTEPE, ACAR, ENDER, TAMİRCİLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKDERE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

ESKİKÖY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 10:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

AHİKEMALŞENYURT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 11:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

1011/1, 979, 1011/3, 1011/2, GÜRKAN, 1016, KANLICA, 1017, İNCİR, 1014/1, 1015, 1010, 2008, KUZEY ANKARA 4. ETAP -, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 494, KESTANE, 6, GÜZELYURT, KUZEY ANKARA, GÜNEBAKAN, HANIMELİ, MADIMAK, ZEYTİN, SEYHAN, MERİÇ, DEFNE, DANDANAKAN, BEYLERBEYİ, MELİKŞAH, SELÇUKBEY, KAŞGAR, SELÇUKLU, SENCER, DAĞÇAMI, BARAJ, ÇAĞRIBEY, UYGUR, PASİNLER

YUNUS EMRE, 2579, SOKULLU MEHMETPAŞA, ATATÜRK, 19, 40, FIRAT

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜKSELTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞEFKAT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ETLİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KANUNİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PAZAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

TIP FAKÜLTESİ, 315, 318

BAĞLARBAŞI, KINALIEL, KÜÇÜKKUYU, KARAAĞAÇ

KÜÇÜKKUYU, TIP FAKÜLTESİ

YEŞİLBAYIR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BOĞAZİÇİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

​​​​​​​ Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

BEYDİLİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

KORKMAZ, ANITTEPE, ÇAMLIK, ABDULLAH PARLA, KESKİN, ULUBATLI HASAN, ALTAN, 13 EYLÜL, ŞEHİTLİKKAŞI, AVŞAR KÜME, KARANFİL, BADEM, KABİL, İNTEPE, ACAR, ENDER, TAMİRCİLER

BABAYAKUP, KAZIM KARABEKİR, IHLAMURKENT, ARIKAN, MALIKÖY., ÖRDEK, BEDİRHAN, YÜKSELİN

ADATOPRAKPINAR, GÜLPINAR, TÜFEKÇİOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU

ASARKAYA, KARGALI KÜME, KARGALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRDEKGÖLÜ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YÜZÜKBAŞI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÜLVEREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

TEVFİK İLERİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FATİH, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ABADAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

CUMHURİYET_8, MEHMET AKİF ERSOY, İNÖNÜ, CUMHURİYET (YENİ), ZAFER_1, ÇEŞME, AYDIN_1, CUMHURİYET (İSTİKLAL), HÜRRİYET, MEHMETÇİK_1, MESCİT_1, FIRIN, GÜLER_1, BAHÇELİ_1, HUZUR_1, ŞEHİT KUDDUSİ, KARDELEN_1, MESCİT, HİRFANLI, LALE_1

ELEY, YALNIZPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HAYDARLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

MARTI., NERGİZ, POLATLI 1, PAPATYA., FİGEN, EĞRİ, ERDA

BABAYAKUP, KAZIM KARABEKİR, IHLAMURKENT, ARIKAN, MALIKÖY., ÖRDEK, BEDİRHAN, YÜKSELİN

ALCI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MALAZGİRT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

TANDOĞAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FEVZİ ÇAKMAK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:39 'da verilmesi planlanmaktadır.

OSMANİYE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇOKÖREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

SERHAT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İVEDİKKÖY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.