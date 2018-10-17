Elektrik Kesintisi 16 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.12.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
16 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELHİSAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1011/1, 979, 1011/3, 1011/2, GÜRKAN, 1016, KANLICA, 1017, İNCİR, 1014/1, 1015, 1010, 2008, KUZEY ANKARA 4. ETAP -, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 494, KESTANE, 6, GÜZELYURT, KUZEY ANKARA, GÜNEBAKAN, HANIMELİ, MADIMAK, ZEYTİN, SEYHAN, MERİÇ, DEFNE, DANDANAKAN, BEYLERBEYİ, MELİKŞAH, SELÇUKBEY, KAŞGAR, SELÇUKLU, SENCER, DAĞÇAMI, BARAJ, ÇAĞRIBEY, UYGUR, PASİNLER
ŞEBEKE ARIZASI
ANAFARTALAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AYDINLIKEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ULUBEY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 11:36 'da verilmesi planlanmaktadır.
SOLFASOL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
HACI BAYRAM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YILDIRIM BEYAZIT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BATTALGAZİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HÜKÜMET, KÖY HİZMETLERİ, KİRAZ DİBİ, ALAY MEVKİ, TEKKE KÜME, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ÇAMÖZÜ, ESKİ ANKARA YOLU
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA
ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697
ŞEBEKE ARIZASI
AFŞAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ABAZLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GÜRSÖĞÜT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TIP FAKÜLTESİ, 315, 318
ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÇİĞDEM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
MUTLUKENT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÇİĞDEM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
HUZUR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÖVEÇLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MAHMUTOĞLAN, SARIKOZ
ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZSELİM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YILDIRIM BEYAZIT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YUKARI ÇAVUNDUR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DUMLUPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEHİT İBRAHİM GÖÇEN, KONUT-KUR, TURNA, SARAN, MERA, UTKU, EMEK, CİVAN, ŞEHİT NEJAT UZUN, AYDIN, AZİM, KARGALI, İPEK
ASARKAYA, KARGALI KÜME, KARGALI
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BAHÇEKAPI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 17:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA
589, 585, 587
ZAFER, 2656, BİLGEN, TEK YAPI, 30 AĞUSTOS, 2647, 2650, HÜRRİYET, 2654, İYİMAYA, 2655, 2646, 2705, ESERTEPE, REYHAN, 2709, MEHMETÇİK, TURGUT ÖZAL, 2649, 2690, 2658, 2648, BOSNA HERSEK, 2713, 2702, BAĞLAR, 2699, 2694, 1839, ÖZGÜR, 2700, 2716, 2256, 2701, BİLGİNLER, 29 EKİM, 2714, BOZTEPE, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 2669, 1752, 2693, 1769, 2696, 2708, KIZILCAŞAR, 3648, 2668, 2707, MİSAKIMİLLİ, 2715, 1767, 2697
İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1002, İNCEK KONAKLARI, KIZILCAŞAR, 4200
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
KIZILCAŞAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2021 15:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SORGUN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BUMSUZ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KORKMAZ, ANITTEPE, ÇAMLIK, ABDULLAH PARLA, KESKİN, ULUBATLI HASAN, ALTAN, 13 EYLÜL, ŞEHİTLİKKAŞI, AVŞAR KÜME, KARANFİL, BADEM, KABİL, İNTEPE, ACAR, ENDER, TAMİRCİLER
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKDERE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ESKİKÖY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 10:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
AHİKEMALŞENYURT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 11:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1011/1, 979, 1011/3, 1011/2, GÜRKAN, 1016, KANLICA, 1017, İNCİR, 1014/1, 1015, 1010, 2008, KUZEY ANKARA 4. ETAP -, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 494, KESTANE, 6, GÜZELYURT, KUZEY ANKARA, GÜNEBAKAN, HANIMELİ, MADIMAK, ZEYTİN, SEYHAN, MERİÇ, DEFNE, DANDANAKAN, BEYLERBEYİ, MELİKŞAH, SELÇUKBEY, KAŞGAR, SELÇUKLU, SENCER, DAĞÇAMI, BARAJ, ÇAĞRIBEY, UYGUR, PASİNLER
YUNUS EMRE, 2579, SOKULLU MEHMETPAŞA, ATATÜRK, 19, 40, FIRAT
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEFKAT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETLİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
KANUNİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahaman planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
PAZAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TIP FAKÜLTESİ, 315, 318
BAĞLARBAŞI, KINALIEL, KÜÇÜKKUYU, KARAAĞAÇ
KÜÇÜKKUYU, TIP FAKÜLTESİ
YEŞİLBAYIR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BOĞAZİÇİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BEYDİLİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KORKMAZ, ANITTEPE, ÇAMLIK, ABDULLAH PARLA, KESKİN, ULUBATLI HASAN, ALTAN, 13 EYLÜL, ŞEHİTLİKKAŞI, AVŞAR KÜME, KARANFİL, BADEM, KABİL, İNTEPE, ACAR, ENDER, TAMİRCİLER
BABAYAKUP, KAZIM KARABEKİR, IHLAMURKENT, ARIKAN, MALIKÖY., ÖRDEK, BEDİRHAN, YÜKSELİN
ADATOPRAKPINAR, GÜLPINAR, TÜFEKÇİOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU
ASARKAYA, KARGALI KÜME, KARGALI
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRDEKGÖLÜ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YÜZÜKBAŞI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GÜLVEREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TEVFİK İLERİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
FATİH, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ABADAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET_8, MEHMET AKİF ERSOY, İNÖNÜ, CUMHURİYET (YENİ), ZAFER_1, ÇEŞME, AYDIN_1, CUMHURİYET (İSTİKLAL), HÜRRİYET, MEHMETÇİK_1, MESCİT_1, FIRIN, GÜLER_1, BAHÇELİ_1, HUZUR_1, ŞEHİT KUDDUSİ, KARDELEN_1, MESCİT, HİRFANLI, LALE_1
ELEY, YALNIZPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
HAYDARLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MARTI., NERGİZ, POLATLI 1, PAPATYA., FİGEN, EĞRİ, ERDA
BABAYAKUP, KAZIM KARABEKİR, IHLAMURKENT, ARIKAN, MALIKÖY., ÖRDEK, BEDİRHAN, YÜKSELİN
ALCI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
MALAZGİRT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
TANDOĞAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
FEVZİ ÇAKMAK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:39 'da verilmesi planlanmaktadır.
OSMANİYE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÇOKÖREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 12:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İVEDİKKÖY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.12.2021 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
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