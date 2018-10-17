Elektrik Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
16 Mart 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|00:01 - 04:01 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: YENİCE
Bala Planlı elektrik kesintisi
|11:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI 79 AFET KONUTU
|09:30 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: ERGİN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: İSTİKLAL
Çankaya Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL A GRUBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL B GRUBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: KARATAŞ
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5449
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5451
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5452
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5453
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: YAĞLIPINAR
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: KOÇAK
Haymana Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: KARAHOCA - Mahalle:
Belde/Köy: KARAÖMERLİ - Mahalle:
Belde/Köy: KIZILKOYUNLU - Mahalle:
Belde/Köy: DURUPINAR - Mahalle:
Nallıhan Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: NASUHPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: TUĞRUL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: AYHAN SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ŞEHİT ZAFER ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: HOŞEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: KALAMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ANK.-İST.DEVLET YOLU
Polatlı Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAYAVŞAN - Sokak: KARAYAVŞAN
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|11:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3771
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3751
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3762
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3773
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: MAVİYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3768
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: ALLITURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3763
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3752
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: KARLIDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3769
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3761
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3759
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3755
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3772
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3775
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3754
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3767
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3777
|00:01 - 04:01 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA
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