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Elektrik Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Mart Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Mart 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

00:01 - 04:01 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: YENİCE

 

Bala Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI 79 AFET KONUTU
09:30 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: ERGİN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: İSTİKLAL

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL A GRUBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL B GRUBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: KARATAŞ
10:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5449
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5451
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5452
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5453

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: YAĞLIPINAR
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: KOÇAK

 

Haymana Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: KARAHOCA - Mahalle:
Belde/Köy: KARAÖMERLİ - Mahalle:
Belde/Köy: KIZILKOYUNLU - Mahalle:
Belde/Köy: DURUPINAR - Mahalle:

 

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: NASUHPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: TUĞRUL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: AYHAN SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ŞEHİT ZAFER ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: HOŞEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: KALAMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ANK.-İST.DEVLET YOLU

 

Polatlı Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAYAVŞAN - Sokak: KARAYAVŞAN

 

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3771
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3751
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3762
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3773
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: MAVİYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3768
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: ALLITURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3763
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3752
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: KARLIDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3769
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3761
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3759
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3755
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3772
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3775
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3754
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3767
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3777
00:01 - 04:01 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

 

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