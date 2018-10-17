Elektrik Kesintisi 16 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Mart Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.03.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Mart 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

00:01 - 04:01 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: YENİCE

Bala Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI 79 AFET KONUTU 09:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: ERGİN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: İSTİKLAL

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL A GRUBU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL B GRUBU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARATAŞ - Sokak: KARATAŞ 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5449

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5451

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5452

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 5453

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: YAĞLIPINAR 10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: KOÇAK

Haymana Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: KARAHOCA - Mahalle:

Belde/Köy: KARAÖMERLİ - Mahalle:

Belde/Köy: KIZILKOYUNLU - Mahalle:

Belde/Köy: DURUPINAR - Mahalle:

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: NASUHPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: TUĞRUL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: AYHAN SÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ŞEHİT ZAFER ÇALIŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: HOŞEBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: KALAMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: KÖKNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUHPAŞA - Sokak: ANK.-İST.DEVLET YOLU

Polatlı Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAYAVŞAN - Sokak: KARAYAVŞAN

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3771

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3751

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3762

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3773

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: MAVİYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3768

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: ALLITURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3763

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3752

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: KARLIDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3769

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3761

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3759

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3755

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3772

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3775

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3754

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3767

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3777 00:01 - 04:01 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

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