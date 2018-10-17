Elektrik Kesintisi 16 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.05.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Mayıs 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2139
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2143
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2142
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2129/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2124
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2127
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2146
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2137
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2133
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2136
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2131
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2132
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2129
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2134
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2141
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2145
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