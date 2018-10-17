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Elektrik Kesintisi 16 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Mayıs Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.05.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 16 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.05.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

NOT: (16 Mayıs 2021 Pazar günü planlı elektrik kesinti bulunmamaktadır. aşağıda belirtilen elektrik kesintileri 17 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacaktır.)

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

10:15 - 15:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BAŞKENT OTO GALERİCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: SARACALAR

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:30 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ŞEHİT EREN BÜLBÜL
13:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: 1953
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: 1952

 

Mamak planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:59 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KIŞLADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TEMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: GAZİ ÖMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2167
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2151
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2133
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2106
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2168

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: KADINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZISÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZISÖĞÜT - Sokak: YAZISÖĞÜT

 

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