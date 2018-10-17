Elektrik Kesintisi 16 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Mayıs Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.05.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.05.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

NOT: (16 Mayıs 2021 Pazar günü planlı elektrik kesinti bulunmamaktadır. aşağıda belirtilen elektrik kesintileri 17 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacaktır.)

Akyurt planlı elektrik kesinti

10:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BAŞKENT OTO GALERİCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: SARACALAR

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ŞEHİT EREN BÜLBÜL 13:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: 1953

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: 1952

Mamak planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:59 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KIŞLADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TEMİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: GAZİ ÖMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2167

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2151

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2133

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2106

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2168

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: KADINCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZISÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZISÖĞÜT - Sokak: YAZISÖĞÜT

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