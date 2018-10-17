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Elektrik Kesintisi 17 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 17 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 17.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 17 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

17 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KARAPÜRÇEK

Ayaş planlı elektrik kesinti

09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI MAHKEME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: İMAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: BAHÇE..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: HASANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: YUKARI KARADERE

Bala planlı elektrik kesinti

10:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Beypazarı planlı elektrik kesinti

14:00 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANÇALI - Sokak: DOĞANÇALI
09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY KÜME

Çankaya planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM

Elmadağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL - Sokak: ASARKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA - Sokak: KARGALI KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA - Sokak: KARGALI

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK - Sokak: BOYALIK
10:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Güdül planlı elektrik kesinti

09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

Haymana planlı elektrik kesinti

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: 511

Mamak planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1656
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: GEVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1624
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1642/10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1653
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1646
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1652
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1644
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1649
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1651
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1650
10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: FATMA KUŞCUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1718/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1714/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1716
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1670
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1660
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1710
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1674
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1672
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1673
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP
10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: FATMA KUŞCUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1718/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1714/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1716
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1670
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1660
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1710
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1674
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1672
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1673
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP

Nallıhan planlı elektrik kesinti

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKUTÇA - Sokak: ARKUTÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: CAMİYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: DERE AYDOĞMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: BIYIKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALICAALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇULHALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇULHALAR - Sokak: ÇULHALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖĞMECİ - Sokak: DÖĞMECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIKÖY - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR


Polatlı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ANITTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BAYKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KIPÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BELENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İPEK

Pursaklar planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAFİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ADIM
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAZIM ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAZIM ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALTIN

Sincan planlı elektrik kesinti

13:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TERMİNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TOPTANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TÜRKELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: DÖŞEMECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 348
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 348/1
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: ŞİRİNEVLER

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