Elektrik Kesintisi 17 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 17 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 17.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16 .08.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

17 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KARAPÜRÇEK

Ayaş planlı elektrik kesinti

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI MAHKEME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: İMAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: BAHÇE..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: HASANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: KARADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: YUKARI KARADERE

Bala planlı elektrik kesinti

10:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Beypazarı planlı elektrik kesinti

14:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANÇALI - Sokak: DOĞANÇALI 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY KÜME

Çankaya planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM

Elmadağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL - Sokak: ASARKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA - Sokak: KARGALI KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA - Sokak: KARGALI

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK - Sokak: BOYALIK 10:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Güdül planlı elektrik kesinti

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

Haymana planlı elektrik kesinti

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: 511

Mamak planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1656

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: GEVAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1624

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1642/10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1653

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1646

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1652

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1644

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1649

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1651

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1650 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: FATMA KUŞCUOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1718/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1714/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1716

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1670

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1660

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1710

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1659

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1674

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1672

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1673

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1708

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: FATMA KUŞCUOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1718/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1714/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1716

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1670

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1660

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1710

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1659

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1674

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1672

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1673

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1708

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP

Nallıhan planlı elektrik kesinti

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKUTÇA - Sokak: ARKUTÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: CAMİYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: BAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: DERE AYDOĞMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: BIYIKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALICAALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇULHALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇULHALAR - Sokak: ÇULHALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖĞMECİ - Sokak: DÖĞMECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIKÖY - Sokak: KADIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR



Polatlı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ANITTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BAYKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KIPÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BELENAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: HAFIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İPEK

Pursaklar planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAFİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ADIM 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAZIM ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAZIM ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALTIN

Sincan planlı elektrik kesinti

13:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TERMİNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TOPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TOPTANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TÜRKELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: DÖŞEMECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 348

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 348/1 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: ŞİRİNEVLER

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