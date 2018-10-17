Elektrik Kesintisi 17 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
17 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KARAPÜRÇEK
Ayaş planlı elektrik kesinti
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI MAHKEME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: İMAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: BAHÇE..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: HASANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: YUKARI KARADERE
Bala planlı elektrik kesinti
|10:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|14:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANÇALI - Sokak: DOĞANÇALI
|09:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY KÜME
Çankaya planlı elektrik kesinti
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM
Elmadağ planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL - Sokak: ASARKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA - Sokak: KARGALI KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA - Sokak: KARGALI
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK - Sokak: BOYALIK
|10:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB
Güdül planlı elektrik kesinti
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Haymana planlı elektrik kesinti
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: 511
Mamak planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1656
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: GEVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1624
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1642/10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1653
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1646
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1652
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1644
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1649
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1651
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: 1650
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: FATMA KUŞCUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1718/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1714/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1716
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1670
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1660
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1710
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1674
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1672
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1673
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: FATMA KUŞCUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1718/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1714/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1716
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1670
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1715/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1660
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1710
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1674
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1672
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1673
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1709
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: BOSTANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP
Nallıhan planlı elektrik kesinti
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKUTÇA - Sokak: ARKUTÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: CAMİYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: DERE AYDOĞMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞMUŞ - Sokak: BIYIKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALICAALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇULHALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇULHALAR - Sokak: ÇULHALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖĞMECİ - Sokak: DÖĞMECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIKÖY - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR
Polatlı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ANITTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BAYKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KIPÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BELENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İPEK
Pursaklar planlı elektrik kesinti
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAFİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ADIM
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAZIM ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAZIM ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALTIN
Sincan planlı elektrik kesinti
|13:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TERMİNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TOPTANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: TÜRKELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: DÖŞEMECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 348
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 348/1
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: ŞİRİNEVLER
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