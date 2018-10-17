Elektrik Kesintisi 18 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Haziran Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.06.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 18 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Akyurt planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

Altındağ planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1028

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1019/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1849

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1847

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1845

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1844

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1836

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 981

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1838

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1837

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1033

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1840

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1846

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1848

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1654/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1661

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1661/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1662

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: 981

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1660

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1655

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1659

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1660/1 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1347

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1345

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1315

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1331

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1316

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1323

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1326

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1314

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1317

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: 942/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1314

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1399/9

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/3

Çankaya planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORU - Sokak: KIZILÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORU - Sokak: KARAAĞAÇ

Çubuk planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIĞIRLIHACI - Sokak: SIĞIRLIHACI

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: GÖKYILDIZ

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: KARTALTEPE 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: AKTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BOZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BİRSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: NURTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: TEZOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: GÜN SAZAK

Mamak planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAYIR - Sokak: 1791

Polatlı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: GÜMÜŞLÜ 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKARSAK - Sokak: YUKARI ESKİKARSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKARSAK - Sokak: AŞAĞI ESKİKARSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞYAKA - Sokak: GÜMÜŞYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAİLYAS - Sokak: KARAİLYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE - Sokak: YENİCE KÜME

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SÜLÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KÜBRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AKÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEVFİK İLERİ - Sokak: ÖZAL

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: LALE KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: AZİZİYE

Belde/Köy: DEVEKOVAN - Mahalle:

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ŞEHİT RAHMİ SARIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: CEYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: GÖKTUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İBNİ SİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: KÖYLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: KÖŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: NESLİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 35

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: BİLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: CEYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: SEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 49

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: KUĞULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: MELİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 50

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: 71

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: CENGİZ 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1315

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