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Elektrik Kesintisi 18 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Haziran Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 18 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.06.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 18 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Akyurt planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1028
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1019/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1849
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1847
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1845
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1844
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1836
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 981
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1838
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1837
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1033
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1840
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1846
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1848
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1654/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1661
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1661/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1662
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: 981
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1660
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1655
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: 1660/1
10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1347
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1345
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1315
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1331
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1316
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1323
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1326
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1314
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1317
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: 942/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1314
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1399/9
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLFASOL - Sokak: 1400/3

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORU - Sokak: KIZILÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORU - Sokak: KARAAĞAÇ

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIĞIRLIHACI - Sokak: SIĞIRLIHACI

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: GÖKYILDIZ

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: KARTALTEPE
10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: AKTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BİRSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: NURTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: TEZOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: GÜN SAZAK

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAYIR - Sokak: 1791

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: GÜMÜŞLÜ
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKARSAK - Sokak: YUKARI ESKİKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKARSAK - Sokak: AŞAĞI ESKİKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞYAKA - Sokak: GÜMÜŞYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAİLYAS - Sokak: KARAİLYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE - Sokak: YENİCE KÜME

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SÜLÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KÜBRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AKÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEVFİK İLERİ - Sokak: ÖZAL

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi 

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: LALE KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: AZİZİYE
Belde/Köy: DEVEKOVAN - Mahalle:

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ŞEHİT RAHMİ SARIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: CEYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: GÖKTUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İBNİ SİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: İREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: KÖYLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: KÖŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: NESLİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 35
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 45
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: BİLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: CEYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: SEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 49
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: KUĞULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: MELİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: 71

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: CENGİZ
09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1315

 

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