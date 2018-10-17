Elektrik Kesintisi 18 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Mart Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.03.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 18 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Mart 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: AKDERE

Pursaklar Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BELEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAPANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GRANİT

Sincan Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: YAŞAR KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 108

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PALAMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 115

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SAVUNMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 106_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 105_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 107_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 104

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: ŞİRİNEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SESİGÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SONBAHAR.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SİBEL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: MUAMMER AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 58..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SAKSICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SÜRÜCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SİMGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: ŞEBNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: KOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: PEKER_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: POLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: POSTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: RANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 92

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 81

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 79_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: HÜRRİYET.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: MUAMMER AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: PIRIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SONBAHAR.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: ŞİRİNEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 80_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 82_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1643

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1630

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1608

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1604

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1602

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1629

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1626

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1605

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1631

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1636

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1606

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 92

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: SARAYCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: ŞİRİNEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1720

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1713

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 2443

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