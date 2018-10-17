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Elektrik Kesintisi 18 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Mart Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 18 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 18 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Mart 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Nallıhan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: AKDERE

 

Pursaklar Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BELEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAPANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GRANİT

 

Sincan Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: YAŞAR KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 108
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PALAMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 115
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SAVUNMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 106_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 105_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 107_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 104
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: ŞİRİNEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SESİGÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SONBAHAR.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SİBEL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: MUAMMER AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 58..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SAKSICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SÜRÜCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SİMGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: ŞEBNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: KOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: PEKER_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: POLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: POSTACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: RANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 92
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 81
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 79_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: HÜRRİYET.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: MUAMMER AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: PIRIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: SONBAHAR.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: ŞİRİNEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 80_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANLI - Sokak: 82_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1643
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1630
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1608
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1604
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1602
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1629
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1626
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1605
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1631
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1636
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1606
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 92
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: SARAYCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: ŞİRİNEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1720
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1713
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 2443

 

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