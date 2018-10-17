Elektrik Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.01.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 18 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1145
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1161/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1147
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1149
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1146
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1141
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1135/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1094
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1200/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1184/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1177
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1178
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1183
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1180
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1179
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1182
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1181/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1180/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1131
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1188
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1166
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1109
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1135
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1107
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1109/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1154
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1132/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: ECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 866/1
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEBAĞ
Beypazarı Planlı elektrik kesintisi
|13:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ANAFARTALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU
|10:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: TURAN KANBERLİ
Çankaya Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
Çubuk Planlı elektrik kesintisi
|09:45 - 15:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKABE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SAFFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SAMİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENDÜSTRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UHUD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇEYİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇEPNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ANKARA(2.KISIM)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEVER
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 1.KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: DOSA SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: BALLIKPINAR KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: KARDELEN EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: 1619
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIHASAN - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIHASAN - Sokak: 1621
|11:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇEVİKER KONAKLARI K.Y.KOOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 491
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 492
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 566
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 548
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 489
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP.
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK - Sokak: BOYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKİLİTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKİLİTAŞ - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNÇANAK - Sokak: ALTUNÇANAK
Güdül Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YENİ MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HANÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: SAĞLIK_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: MIHLI PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ATATÜRK_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HARMANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: TEPECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KARAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KALAYCI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: TEPECİK (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ATATÜRK (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KADIBAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ASAR ÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KİYMİR ÇAYI SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KARŞI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YUKARI BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HATİP (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞELALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KIZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBAŞ - Sokak: AKBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: AKÇAKESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMANLAR - Sokak: KAMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZÇALTI - Sokak: ÖZÇALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1.YELLİ
Belde/Köy: AKBAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: KAMANLAR - Mahalle:
Haymana Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: GEDİKOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ŞAHİNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BAHÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: HOCA AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: AKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: HAYMANA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: UYDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: GÜNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ERMİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BİLLUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: AKNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: KÜME 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: KÜME 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: KÜME 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÇEVRE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: YILANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: GÜLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: CULUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BÜLTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİNGİRLİ - Sokak: CİNGİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK - Sokak: KAVURMACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK - Sokak: CULUK KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURUPINAR - Sokak: DURUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELCEKALE - Sokak: GÜZELCEKALE
Belde/Köy: CULUK - Mahalle:
Belde/Köy: ÇALIŞ - Mahalle:
Belde/Köy: DURUPINAR - Mahalle:
Belde/Köy: GÜZELCEKALE - Mahalle:
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: RÜZGAR
Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE - Sokak: ŞEHİT RESUL EKREM GÖKDOĞAN
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ENGÜREL
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: İLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SAC
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SANDIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SÜRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TORUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TOPAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ÖZERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELSİZ
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: YAVUZ...
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSARLIKAYA - Sokak: HİSARLIKAYA
|09:00 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: MENDERES
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 10:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SUADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAİR FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: İVEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: DİLEKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: EMİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: GÜRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: İVEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: ŞAİR FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: SUNAR
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ŞEHİT HARUN PARLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 521
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 525
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 508
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLEVLER - Sokak: ŞEHİT HARUN PARLAK
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 873
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 875
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: ŞEHİT HAKKI SÖZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 880
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 874
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI YAHYALAR - Sokak: 967
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SAVAŞTEPE
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