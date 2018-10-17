Elektrik Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Ocak Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.01.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.01.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 18 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1145

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1161/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1147

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1149

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1146

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1141

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1135/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1094

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1200/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1184/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1177

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1178

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1183

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1180

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1179

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1182

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1181/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1180/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1131

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1188

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1166

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1109

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1135

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1107

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1109/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1154

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞPINAR - Sokak: 1132/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERİDUN ÇELİK - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: ECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 866/1

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEBAĞ

Beypazarı Planlı elektrik kesintisi

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ANAFARTALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU 10:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: TURAN KANBERLİ

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

09:45 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKABE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SAFFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SAMİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENDÜSTRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UHUD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇEYİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇEPNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ANKARA(2.KISIM)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEVER

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 1.KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: DOSA SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: BALLIKPINAR KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: KARDELEN EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: 1619

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIHASAN - Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIHASAN - Sokak: 1621 11:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇEVİKER KONAKLARI K.Y.KOOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 491

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 492

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 566

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 548

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 489

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP. 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALIK - Sokak: BOYALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKİLİTAŞ - Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNÇANAK - Sokak: ALTUNÇANAK

Güdül Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YENİ MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ODABAŞI (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HANÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY İRFAN TÜRKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: SAĞLIK_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: MIHLI PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ATATÜRK_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HARMANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: TEPECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KARAAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HATİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KALAYCI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: TEPECİK (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ATATÜRK (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KADIBAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ASAR ÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KİYMİR ÇAYI SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KARŞI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YUKARI CAMİ ÖNÜ MEYDANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YUKARI BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HATİP (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞELALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN HÜSNÜ TÜRKÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KIZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBAŞ - Sokak: AKBAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: AKÇAKESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMANLAR - Sokak: KAMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZÇALTI - Sokak: ÖZÇALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1.YELLİ

Belde/Köy: AKBAŞ - Mahalle:

Belde/Köy: KAMANLAR - Mahalle:

Haymana Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: GEDİKOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ŞAHİNTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: HOCA AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: AKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: HAYMANA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: UYDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: GÜNTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ERMİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: AKNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: KÜME 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: KÜME 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: KÜME 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: ÇEVRE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: YILANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: GÜLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: CULUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: BÜLTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALIŞ - Sokak: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİNGİRLİ - Sokak: CİNGİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK - Sokak: KAVURMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CULUK - Sokak: CULUK KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURUPINAR - Sokak: DURUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELCEKALE - Sokak: GÜZELCEKALE

Belde/Köy: CULUK - Mahalle:

Belde/Köy: ÇALIŞ - Mahalle:

Belde/Köy: DURUPINAR - Mahalle:

Belde/Köy: GÜZELCEKALE - Mahalle:

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: RÜZGAR

Kızılcahamam Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE - Sokak: ŞEHİT RESUL EKREM GÖKDOĞAN 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ENGÜREL



Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: İLGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SAC

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SANDIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SÜRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TORUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUTKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TOPAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ÖZERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELSİZ 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: YAVUZ... 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSARLIKAYA - Sokak: HİSARLIKAYA 09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: MENDERES

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 10:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SUADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAİR FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: İVEDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: DİLEKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: EMİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: GÜRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: İVEDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: ŞAİR FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEALTI - Sokak: SUNAR 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ŞEHİT HARUN PARLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 521

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 525

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 508

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLEVLER - Sokak: ŞEHİT HARUN PARLAK 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 873

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 875

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: ŞEHİT HAKKI SÖZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 880

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 876/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 874

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI YAHYALAR - Sokak: 967 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SAVAŞTEPE

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