Elektrik Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 19 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
19 Ağustos 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Ayaş planlı elektrik kesinti
|9:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: YUKARI KARADERE
Bala planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:00 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: ŞEHİT ERSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 965
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 956
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 982
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 962
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 960
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 981
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 983
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 970
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 966
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 973
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 978
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 971
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 801
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: ÇİMENTO FABRİKASI
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTEK - Sokak: ÇELTEK
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3959
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3916
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3908
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3914
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3905
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3941
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4036
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4023
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3965
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3901
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4044
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4056
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4048
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4046
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4061
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4080
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4007
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4074
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3926
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4033
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3900
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3922
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3920
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3909
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3921
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
|09:15 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UÇARI - Sokak: UÇARI
Keçiören planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: SELİM
Mamak planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: ŞEHİT İDRİS YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 157
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP
Polatlı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ANITTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BAYKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KIPÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BELENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İPEK
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ANADOLU_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1502
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1566
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: İVEDİK
Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 19 Ağustos 2021Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİGazeteilksayfa.comİLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.