  • BIST 1.438,040
  • Altın 488,30
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Elektrik Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş planlı elektrik kesinti

9:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: YUKARI KARADERE

Bala planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

Beypazarı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: ŞEHİT ERSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 965
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 956
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 982
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 962
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 960
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 981
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 983
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 970
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 966
09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 973
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 978
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 971
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 801
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: ÇİMENTO FABRİKASI

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTEK - Sokak: ÇELTEK
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3959
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3916
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3908
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3914
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3905
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3941
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4036
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4023
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3965
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3901
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4044
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4056
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4048
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4046
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4061
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4080
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4007
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4074
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3926
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4033
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3900
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3922
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3920
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3909
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3921
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
09:15 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UÇARI - Sokak: UÇARI

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: SELİM

Mamak planlı elektrik kesinti

 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: ŞEHİT İDRİS YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 157
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP

Polatlı planlı elektrik kesinti

 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ANITTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BAYKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KIPÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BELENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İPEK

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ANADOLU_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1502
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1566
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: İVEDİK


Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 19 Ağustos 2021Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİGazeteilksayfa.comank-baraj-2021-001.jpgİLGİLİ HABERLER

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Çeşmeye Karton Kitabe19 Ağustos 2021 Perşembe 04:00
  • Avcılar Yeni Sezon İçin Heyecanlı19 Ağustos 2021 Perşembe 02:45
  • Ankarada Burs Veren Kurumlar18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:11
  • Altındağ'daki Özel Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:50
  • 7 Bin Kez Sallandık18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:00
  • Orman İşçisi Kadro Bekliyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:30
  • 1 Kg Süt 1 Kg Yem Etmiyor17 Ağustos 2021 Salı 00:30
  • Bir Aya Açılıyor17 Ağustos 2021 Salı 00:15
  • Altındağ’daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:45
  • Aşurenin İçinde Kaç Çeşit Malzeme Olmalı?16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti