Elektrik Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş planlı elektrik kesinti

9:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: KARADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMEMİ - Sokak: YUKARI KARADERE

Bala planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

Beypazarı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AYVAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KUMSÜREN SAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: REŞİDE TORUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: AKKOL BAĞLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ İNCE YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNÖZÜ KALIN YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: ARK BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: KÖPRÜBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: DEBRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: OLUKBAŞI

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: ŞEHİT ERSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 965

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 956

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 982

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 931

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 962

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 960

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 981

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 983

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 970

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 966 09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 973

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 978

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 971

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948

Etimesgut planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 801 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: ÇİMENTO FABRİKASI

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTEK - Sokak: ÇELTEK 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3959

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3916

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3908

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3914

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3905

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3941

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4036

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4023

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3965

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3901

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4044

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4056

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4048

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4046

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4061

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4080

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4007

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4074

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3926

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4033

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3900

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3922

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3920

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3909

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3921

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN 09:15 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UÇARI - Sokak: UÇARI

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: SELİM

Mamak planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: ŞEHİT İDRİS YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 157

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 156

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP

Polatlı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ANITTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BAYKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KIPÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BELENAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: HAFIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İPEK

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ANADOLU_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1502

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1566

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: İVEDİK