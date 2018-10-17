Elektrik Kesintisi 19 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 19 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
19 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
AKYURT elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: KARTOPU
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: SARAÇLAR
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: REFİK BELENDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALTEPE - Sokak: GÜZALTAN
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILIRMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 714
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: RABİNDRANATH TAGORE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 727
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: SİMON BOLİVAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: KİŞİNEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 721
|14:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: 75
ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKIN
ETİMESGUT elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: DİL DEVRİMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: EMİRYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 312
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 2605
MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TUZLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ÇEVRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: BİLGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: GAZİ OSMAN PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KARAKAYA KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KAĞNIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: GÜNEŞEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KÖY DERESİ
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2061
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2035/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2029/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2035/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2063
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: NUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: ATIF EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2060
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2030/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2029/1
YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETLALE - Sokak: 408
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1772
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