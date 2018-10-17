Elektrik Kesintisi 19 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Şubat Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AKYURT elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: KARTOPU 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: SARAÇLAR

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: REFİK BELENDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALTEPE - Sokak: GÜZALTAN 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILIRMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TURAN GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 714

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: RABİNDRANATH TAGORE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 727

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: SİMON BOLİVAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: KİŞİNEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 721 14:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: 75

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKIN

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: DİL DEVRİMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: EMİRYAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 312

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 2605

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TUZLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ÇEVRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: BİLGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: GAZİ OSMAN PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KARAKAYA KUTLUDÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KAĞNIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: GÜNEŞEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KÖY DERESİ 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2061

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2035/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2029/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2035/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2063

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: NUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: ATIF EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2060

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2030/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2029/1

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETLALE - Sokak: 408 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1772



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