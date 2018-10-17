Elektrik Kesintisi 19 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Temmuz Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.07.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.07.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Temmuz 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GERÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: A.RIZA YARADANKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: KONUTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PEKMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: AŞKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PIRILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ŞİRİNTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: KAYMAKAM ABİDİN COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: SELANİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PİRİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PALAMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZÜLFİKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GAYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GİRDAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PELİKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: REHBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: BESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜLSEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: POSTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÖZDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜRCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZÜBEYDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: REKOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZENCEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KOZLUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: KAPAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEBERİK - Sokak: TEBERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: ŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNLAR - Sokak: UZUNLAR

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CÜCÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CÜCÜK - Sokak: CÜCÜK

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİBEKÖREN - Sokak: DİBEKÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN - Sokak: TACETTİN

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: SOKULLU MEHMETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406

Çubuk planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: SOKULLU MEHMETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN 09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: SOKULLU MEHMETPAŞA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: AHİ EVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: OVA 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: SÜNLÜKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR - Sokak: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: SÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DESTAN 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: KILIÇ 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DADAŞ 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DADAŞ 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: GELİNCİK 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: SERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA MAYUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DESTAN 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: GELİNCİK 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: GELİNCİK 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DESTAN 1

Evren planlı elektrik kesintisi

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞOBASI - Sokak: BAĞOBASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATÇAT - Sokak: ÇATÇAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRÖNÜ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜZENGİLİK - Sokak: ÜZENGİLİK

Belde/Köy: BAĞOBASI - Mahalle:

Belde/Köy: ÇAYIRÖNÜ - Mahalle:

Belde/Köy: ÜZENGİLİK - Mahalle:

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: OKULLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: İSTİKAMER H. YURTAKALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÇEŞMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: KILIÇASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR (ŞAHİNLER)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: SARITAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ŞHT.UZM.ÇVŞ.GÜRBÜZ İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: HÜNKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: YENİ MEZGİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: SEVAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: LALE KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: AZİZİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİUŞAĞI - Sokak: ALİUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALTALI - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELEY - Sokak: ELEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARANDERE - Sokak: KARANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALNIZPINAR - Sokak: YALNIZPINAR

Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:

Belde/Köy: BALTALI - Mahalle:

Belde/Köy: ÇALÖREN - Mahalle:

Belde/Köy: DEVEKOVAN - Mahalle:

Belde/Köy: ELEY - Mahalle:

Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜZENGİLİK - Sokak: ÜZENGİLİK

Belde/Köy: ÜZENGİLİK - Mahalle:

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜCRET - Sokak: ÜCRET

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEDRİ

09:15 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜCRET - Sokak: ÜCRET

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: VURAL BAYLAN

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

10:30 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: DEMPA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 3796

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