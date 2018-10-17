Elektrik Kesintisi 19 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.07.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 19 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
19 Temmuz 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GERÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: A.RIZA YARADANKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: KONUTLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PEKMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: AŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PIRILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ŞİRİNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: KAYMAKAM ABİDİN COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PİRİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PALAMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PEMBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZÜLFİKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GAYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GİRDAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: PELİKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: REHBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: BESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜLSEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: POSTACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÖZDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜRCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZÜBEYDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: REKOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ZENCEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KOZLUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARDAKBAĞI - Sokak: KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: KAPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEBERİK - Sokak: TEBERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: ŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNLAR - Sokak: UZUNLAR
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CÜCÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CÜCÜK - Sokak: CÜCÜK
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİBEKÖREN - Sokak: DİBEKÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TACETTİN - Sokak: TACETTİN
Çankaya planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: SOKULLU MEHMETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406
Çubuk planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: SOKULLU MEHMETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN 09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NACİ ÇAKIR - Sokak: 766 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: SOKULLU MEHMETPAŞA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: AHİ EVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: OVA 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜNLÜ - Sokak: SÜNLÜKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞPINAR - Sokak: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: SÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DESTAN 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: KILIÇ 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DADAŞ 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DADAŞ 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: GELİNCİK 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA MAYUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DESTAN 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: GELİNCİK 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: GELİNCİK 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DESTAN 1
Evren planlı elektrik kesintisi
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞOBASI - Sokak: BAĞOBASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATÇAT - Sokak: ÇATÇAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRÖNÜ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜZENGİLİK - Sokak: ÜZENGİLİK
Belde/Köy: BAĞOBASI - Mahalle:
Belde/Köy: ÇAYIRÖNÜ - Mahalle:
Belde/Köy: ÜZENGİLİK - Mahalle:
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: OKULLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: İSTİKAMER H. YURTAKALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: BAHÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ÇEŞMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: KILIÇASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ALPAYLAR (ŞAHİNLER)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: SARITAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ŞHT.UZM.ÇVŞ.GÜRBÜZ İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: HÜNKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALÖREN - Sokak: YENİ MEZGİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: SEVAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: LALE KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: GÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: AZİZİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIKUYU - Sokak: ACIKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİUŞAĞI - Sokak: ALİUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALTALI - Sokak: BALTALI DEVEKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELEY - Sokak: ELEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARANDERE - Sokak: KARANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALNIZPINAR - Sokak: YALNIZPINAR
Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:
Belde/Köy: BALTALI - Mahalle:
Belde/Köy: ÇALÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: DEVEKOVAN - Mahalle:
Belde/Köy: ELEY - Mahalle:
Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:
16:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜZENGİLİK - Sokak: ÜZENGİLİK
Belde/Köy: ÜZENGİLİK - Mahalle:
Sincan planlı elektrik kesintisi
09:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜCRET - Sokak: ÜCRET
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEDRİ
09:15 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜCRET - Sokak: ÜCRET
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: VURAL BAYLAN
16:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
10:30 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: DEMPA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 3796
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