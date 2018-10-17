Elektrik Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Mart Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.03.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



BALA elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ - Sokak: ATATÜRK...

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: KIRMIZI YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ ERDEMLİ - Sokak: ERDEMLİ 1 KÜMESİ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇYAYLA - Sokak: KOÇYAYLA

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: GAMA SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3346/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3336

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3322

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4769

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle: 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: LEVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SEBAT 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: REHBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KIYMETOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: OSMANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KAZAKİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SEBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ULVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CEMİL 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ARAFAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: BABÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ŞEHİT UĞUR KAHRİMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CENGİZHAN 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CEMİL 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: DİNÇ 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: AŞAĞI ÇAVUNDUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AKOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MERTEBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ORMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KIYMETOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: YUKARI ÇAVUNDUR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 9

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 6 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİÇÖTE - Sokak: ESKİÇÖTE

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 260

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 262

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 263 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1994

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1993

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1991

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1995

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1990

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 2000

EVREN elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALPINAR - Sokak: ÇİMKALESİ

Belde/Köy: ÇATALPINAR - Mahalle: 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3119

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KARADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3089

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3092

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3086

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3138

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3155

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3093

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3132

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

GÜDÜL elektrik kesintisi

13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: KANTARCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: LEBLEBİCİ 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: AFŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ELÇİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: VİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEHİT PRŞ.AYŞE SÖYLEMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: GAZİOSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: AFŞAR

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KADİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KEREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARMAŞIK 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH

POLATLI elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: BAĞ EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: MEDRESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: KARGALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: FABRİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: KARGALI MÜCAVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: ÖRNEK KUŞCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ALTI (KUZEY)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KUŞCU MÜCAVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU

Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:

Belde/Köy: AKİN - Mahalle:

Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:

Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:

Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:

Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

İLGİLİ HABERLER

Gazeteilksayfa.com