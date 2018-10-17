Elektrik Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 2 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
2 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
BALA elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ - Sokak: ATATÜRK...
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: KIRMIZI YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ ERDEMLİ - Sokak: ERDEMLİ 1 KÜMESİ
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇYAYLA - Sokak: KOÇYAYLA
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: GAMA SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3346/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3336
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3322
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4769
ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SEBAT 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: REHBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KIYMETOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: OSMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: HAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KAZAKİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ULVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CEMİL 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ARAFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: BABÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ŞEHİT UĞUR KAHRİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CENGİZHAN 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CEMİL 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: DİNÇ
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: AŞAĞI ÇAVUNDUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AKOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MERTEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ORMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KIYMETOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: YUKARI ÇAVUNDUR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 9
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 6
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİÇÖTE - Sokak: ESKİÇÖTE
ETİMESGUT elektrik kesintisi
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 260
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 262
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 263
|09:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1994
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1993
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1991
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1995
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1990
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 2000
EVREN elektrik kesintisi
|10:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALPINAR - Sokak: ÇİMKALESİ
Belde/Köy: ÇATALPINAR - Mahalle:
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
GÖLBAŞI elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3119
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3089
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3092
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3086
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3138
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3155
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3093
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3132
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
GÜDÜL elektrik kesintisi
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: KANTARCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: LEBLEBİCİ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ELÇİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEHİT PRŞ.AYŞE SÖYLEMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: GAZİOSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: AFŞAR
MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KADİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KEREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARMAŞIK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH
POLATLI elektrik kesintisi
|09:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: BAĞ EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: MEDRESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: KARGALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: FABRİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: KARGALI MÜCAVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: ÖRNEK KUŞCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ALTI (KUZEY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KUŞCU MÜCAVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN
ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:
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