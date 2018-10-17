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Elektrik Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Mart Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


BALA elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ - Sokak: ATATÜRK...
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ KIZILIRMAK - Sokak: KIRMIZI YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKKÖPRÜ ERDEMLİ - Sokak: ERDEMLİ 1 KÜMESİ
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇYAYLA - Sokak: KOÇYAYLA

 

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: GAMA SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3346/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3336
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3322
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4769

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SEBAT 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: REHBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KIYMETOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: OSMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: HAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KAZAKİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ULVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CEMİL 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ARAFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: BABÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ŞEHİT UĞUR KAHRİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CENGİZHAN 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CEMİL 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: DİNÇ
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: AŞAĞI ÇAVUNDUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AKOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MERTEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ORMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: KIYMETOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: YUKARI ÇAVUNDUR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 9
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: CİRİT 6
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİÇÖTE - Sokak: ESKİÇÖTE

 

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 260
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 262
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 263
09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1994
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1993
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1991
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1995
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 1990
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PİYADE - Sokak: 2000

 

EVREN elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALPINAR - Sokak: ÇİMKALESİ
Belde/Köy: ÇATALPINAR - Mahalle:
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

 

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3119
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3089
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3092
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3086
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3138
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3155
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3093
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3132
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

 

GÜDÜL elektrik kesintisi

13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: KANTARCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: LEBLEBİCİ
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ELÇİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEHİT PRŞ.AYŞE SÖYLEMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: GAZİOSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: AFŞAR

 

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KADİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KEREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARMAŞIK
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH

 

POLATLI elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: BAĞ EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: MEDRESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: KARGALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: FABRİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARGALI - Sokak: KARGALI MÜCAVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: ÖRNEK KUŞCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ALTI (KUZEY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KUŞCU MÜCAVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

 

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