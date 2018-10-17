Elektrik Kesintisi 2 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Nisan Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

14:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: İNÖNÜ 00:00 - 01:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: RAFET CANITEZ

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT A.TANER EKİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: KASIMPATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: DOMANİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: OSMAN BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SELÇUKLULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT KADİR ÖZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2657

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2662

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2663

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2659

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2660

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 54 12:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 10 00:00 - 01:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATA

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDIRAN - Sokak: 515

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: BAĞLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: ÇİLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BAĞLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SAÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SELANİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MENDERES

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