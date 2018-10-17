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Elektrik Kesintisi 2 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Nisan Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 2 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

14:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: İNÖNÜ
00:00 - 01:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: RAFET CANITEZ

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT A.TANER EKİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: KASIMPATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: DOMANİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: OSMAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SELÇUKLULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT KADİR ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2657
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2662
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2663
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2660

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 54
12:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 10
00:00 - 01:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATA

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDIRAN - Sokak: 515
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: BAĞLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: ÇİLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BAĞLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SAÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MENDERES

 

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