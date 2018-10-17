Elektrik Kesintisi 2 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 2 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
2 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Çankaya Planlı elektrik kesintisi
|14:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: İNÖNÜ
|00:00 - 01:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: RAFET CANITEZ
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|11:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT A.TANER EKİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: KASIMPATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: DOMANİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: OSMAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SELÇUKLULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ŞEHİT KADİR ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2657
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2662
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2663
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2659
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: 2660
Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 54
|12:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 10
|00:00 - 01:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATA
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDIRAN - Sokak: 515
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: BAĞLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAFKAS - Sokak: ÇİLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BAĞLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SAÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MENDERES
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